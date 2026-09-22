Nations League 2026/27 su Sky e NOW: tutte le partite e gli orari dal 24 al 29 settembre

Da giovedì 24 settembre torna il grande calcio internazionale: su Sky le migliori sfide tra nazionali straniere, Diretta Gol, studi pre e postpartita e le differite di Italia-Belgio e Turchia-Italia.

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 24 settembre prende il via la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/2027, con una programmazione che accompagnerà gli appassionati fino a martedì 29 settembre.

Sky trasmetterà le migliori partite tra nazionali straniere della competizione, oltre a tutte le sfide delle UEFA Nations League Finals in programma a giugno 2027. Nel primo blocco di gare spazio anche alle differite di Italia-Belgio e Turchia-Italia.

Nations League, si parte con Paesi Bassi-Germania

La prima giornata si apre giovedì 24 settembre alle 18 con Andorra-Malta su Sky Sport Calcio. Alle 20.45 spazio al big match Paesi Bassi-Germania, in diretta su Sky Sport Uno e TV8, mentre Norvegia-Danimarca sarà trasmessa su Sky Sport Arena.

Diretta Gol su Sky Sport Calcio seguirà inoltre Austria-Israele, Kosovo-Repubblica d’Irlanda, Liechtenstein-Lituania, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia.

Venerdì Italia-Belgio in differita su Sky Sport Calcio

Venerdì 25 settembre, dopo le gare delle 18, alle 20.45 sarà il turno di Turchia-Francia su Sky Sport 251. A mezzanotte Sky Sport Calcio proporrà in differita Italia-Belgio, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi.

Sabato riflettori soprattutto su Inghilterra-Spagna, alle 20.45 su Sky Sport Arena, mentre domenica sera Norvegia-Portogallo sarà trasmessa su Sky Sport Uno e TV8.

Lunedì 28 settembre alle 20.45 sarà invece il momento di Belgio-Francia su Sky Sport Uno, prima della differita di Turchia-Italia a mezzanotte su Sky Sport Calcio. Martedì chiuderanno il programma, tra le altre, Spagna-Croazia e Repubblica Ceca-Inghilterra.

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Nations League su Sky: il programma di giovedì 24 settembre

Ore 18.00

Andorra-Malta – Sky Sport Calcio

Telecronaca Federico Botti

Ore 20.45

Paesi Bassi-Germania – Sky Sport Uno e TV8

Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani

Norvegia-Danimarca – Sky Sport Arena

Telecronaca Dario Massara

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Austria-Israele

Kosovo-Repubblica d’Irlanda

Liechtenstein-Lituania

Portogallo-Galles

Serbia-Grecia

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Sara Benci, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini

Nations League su Sky: il programma di venerdì 25 settembre

Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio

Armenia-Lettonia

Georgia-Irlanda del Nord

Ore 20.45

Turchia-Francia – Sky Sport 251

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Ungheria-Ucraina

Montenegro-Cipro

Polonia-Bosnia

Svezia-Romania

Ore 24.00, differita

Italia-Belgio – Sky Sport Calcio

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis

Nations League su Sky: il programma di sabato 26 settembre

Ore 15.00

Slovenia-Scozia – Sky Sport Calcio

Telecronaca Alessandro Sugoni

Ore 18.00

Bulgaria-Lussemburgo – Sky Sport Calcio

Telecronaca Paolo Redi

Diretta Gol – Sky Sport Uno

Isole Faroe-Kazakistan

Islanda-Estonia

San Marino-Finlandia

Ore 20.45

Inghilterra-Spagna – Sky Sport Arena

Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti

Repubblica Ceca-Croazia – Sky Sport 254

Telecronaca Federico Botti

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Albania-Bielorussia

Macedonia del Nord-Svizzera

Slovacchia-Moldova

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Sara Benci, Lorenzo Minotti, Gianfranco Teotino e Dario Massara

Nations League su Sky: il programma di domenica 27 settembre

Ore 15.00

Lituania-Azerbaigian – Sky Sport Calcio

Telecronaca Giovanni Cristiano

Ore 18.00

Serbia-Paesi Bassi – Sky Sport Uno

Telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Austria-Kosovo

Danimarca-Galles

Gibilterra-Andorra

Ore 20.45

Norvegia-Portogallo – Sky Sport Uno e TV8

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

Germania-Grecia – Sky Sport 255

Telecronaca Federico Botti

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Israele-Repubblica d’Irlanda

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Sara Benci, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo e Stefano De Grandis

Nations League su Sky: il programma di lunedì 28 settembre

Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio

Armenia-Montenegro

Georgia-Ucraina

Lettonia-Cipro

Ore 20.45

Belgio-Francia – Sky Sport Uno

Telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Irlanda del Nord-Ungheria

Romania-Bosnia

Svezia-Polonia

Ore 24.00, differita

Turchia-Italia – Sky Sport Calcio

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Nosotti

Nations League su Sky: il programma di martedì 29 settembre

Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio

Moldova-Isole Faroe

Finlandia-Bielorussia

Ore 20.45

Spagna-Croazia – Sky Sport Arena

Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi

Repubblica Ceca-Inghilterra – Sky Sport 251

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Slovenia-Macedonia del Nord

Bulgaria-Estonia

Lussemburgo-Islanda

San Marino-Albania

Scozia-Svizzera

Slovacchia-Kazakistan

Studi dalle 20 e dalle 22.45

Sara Benci, Massimo Marianella, Valentina Mariani e Marco Bucciantini

Studi e aggiornamenti sulla Nazionale

Ogni giornata sarà accompagnata dagli studi pre e postpartita condotti da Federica Masolin e Sara Benci, insieme ai talent e ai volti di Sky Sport.

Copertura continua anche per l’Italia, con inviati al seguito della Nazionale durante il ritiro a Coverciano e nelle trasferte europee. Aggiornamenti, highlights e approfondimenti saranno disponibili inoltre su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.