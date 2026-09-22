Nations League 2026/27 su Sky e NOW: tutte le partite e gli orari dal 24 al 29 settembre

Da giovedì 24 settembre torna il grande calcio internazionale: su Sky le migliori sfide tra nazionali straniere, Diretta Gol, studi pre e postpartita e le differite di Italia-Belgio e Turchia-Italia.
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 24 settembre prende il via la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/2027, con una programmazione che accompagnerà gli appassionati fino a martedì 29 settembre.
Sky trasmetterà le migliori partite tra nazionali straniere della competizione, oltre a tutte le sfide delle UEFA Nations League Finals in programma a giugno 2027. Nel primo blocco di gare spazio anche alle differite di Italia-Belgio e Turchia-Italia.
Nations League, si parte con Paesi Bassi-Germania
La prima giornata si apre giovedì 24 settembre alle 18 con Andorra-Malta su Sky Sport Calcio. Alle 20.45 spazio al big match Paesi Bassi-Germania, in diretta su Sky Sport Uno e TV8, mentre Norvegia-Danimarca sarà trasmessa su Sky Sport Arena.
Diretta Gol su Sky Sport Calcio seguirà inoltre Austria-Israele, Kosovo-Repubblica d’Irlanda, Liechtenstein-Lituania, Portogallo-Galles e Serbia-Grecia.
Venerdì Italia-Belgio in differita su Sky Sport Calcio
Venerdì 25 settembre, dopo le gare delle 18, alle 20.45 sarà il turno di Turchia-Francia su Sky Sport 251. A mezzanotte Sky Sport Calcio proporrà in differita Italia-Belgio, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi.
Sabato riflettori soprattutto su Inghilterra-Spagna, alle 20.45 su Sky Sport Arena, mentre domenica sera Norvegia-Portogallo sarà trasmessa su Sky Sport Uno e TV8.
Lunedì 28 settembre alle 20.45 sarà invece il momento di Belgio-Francia su Sky Sport Uno, prima della differita di Turchia-Italia a mezzanotte su Sky Sport Calcio. Martedì chiuderanno il programma, tra le altre, Spagna-Croazia e Repubblica Ceca-Inghilterra.
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Nations League su Sky: il programma di giovedì 24 settembre
Ore 18.00
Andorra-Malta – Sky Sport Calcio
Telecronaca Federico Botti
Ore 20.45
Paesi Bassi-Germania – Sky Sport Uno e TV8
Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani
Norvegia-Danimarca – Sky Sport Arena
Telecronaca Dario Massara
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Austria-Israele
Kosovo-Repubblica d’Irlanda
Liechtenstein-Lituania
Portogallo-Galles
Serbia-Grecia
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Sara Benci, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
Nations League su Sky: il programma di venerdì 25 settembre
Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio
Armenia-Lettonia
Georgia-Irlanda del Nord
Ore 20.45
Turchia-Francia – Sky Sport 251
Telecronaca Antonio Nucera
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Ungheria-Ucraina
Montenegro-Cipro
Polonia-Bosnia
Svezia-Romania
Ore 24.00, differita
Italia-Belgio – Sky Sport Calcio
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis
Nations League su Sky: il programma di sabato 26 settembre
Ore 15.00
Slovenia-Scozia – Sky Sport Calcio
Telecronaca Alessandro Sugoni
Ore 18.00
Bulgaria-Lussemburgo – Sky Sport Calcio
Telecronaca Paolo Redi
Diretta Gol – Sky Sport Uno
Isole Faroe-Kazakistan
Islanda-Estonia
San Marino-Finlandia
Ore 20.45
Inghilterra-Spagna – Sky Sport Arena
Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti
Repubblica Ceca-Croazia – Sky Sport 254
Telecronaca Federico Botti
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Albania-Bielorussia
Macedonia del Nord-Svizzera
Slovacchia-Moldova
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Sara Benci, Lorenzo Minotti, Gianfranco Teotino e Dario Massara
Nations League su Sky: il programma di domenica 27 settembre
Ore 15.00
Lituania-Azerbaigian – Sky Sport Calcio
Telecronaca Giovanni Cristiano
Ore 18.00
Serbia-Paesi Bassi – Sky Sport Uno
Telecronaca Daniele Barone
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Austria-Kosovo
Danimarca-Galles
Gibilterra-Andorra
Ore 20.45
Norvegia-Portogallo – Sky Sport Uno e TV8
Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo
Germania-Grecia – Sky Sport 255
Telecronaca Federico Botti
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Israele-Repubblica d’Irlanda
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Sara Benci, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo e Stefano De Grandis
Nations League su Sky: il programma di lunedì 28 settembre
Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio
Armenia-Montenegro
Georgia-Ucraina
Lettonia-Cipro
Ore 20.45
Belgio-Francia – Sky Sport Uno
Telecronaca Massimo Marianella
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Irlanda del Nord-Ungheria
Romania-Bosnia
Svezia-Polonia
Ore 24.00, differita
Turchia-Italia – Sky Sport Calcio
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Nosotti
Nations League su Sky: il programma di martedì 29 settembre
Ore 18.00 – Diretta Gol, Sky Sport Calcio
Moldova-Isole Faroe
Finlandia-Bielorussia
Ore 20.45
Spagna-Croazia – Sky Sport Arena
Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi
Repubblica Ceca-Inghilterra – Sky Sport 251
Telecronaca Federico Zancan
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Slovenia-Macedonia del Nord
Bulgaria-Estonia
Lussemburgo-Islanda
San Marino-Albania
Scozia-Svizzera
Slovacchia-Kazakistan
Studi dalle 20 e dalle 22.45
Sara Benci, Massimo Marianella, Valentina Mariani e Marco Bucciantini
Studi e aggiornamenti sulla Nazionale
Ogni giornata sarà accompagnata dagli studi pre e postpartita condotti da Federica Masolin e Sara Benci, insieme ai talent e ai volti di Sky Sport.
Copertura continua anche per l’Italia, con inviati al seguito della Nazionale durante il ritiro a Coverciano e nelle trasferte europee. Aggiornamenti, highlights e approfondimenti saranno disponibili inoltre su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.