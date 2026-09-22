Juventus, 10mila euro di multa per il minuto di silenzio non rispettato in ricordo di Mazzola

Il giudice sportivo ha sanzionato il club bianconero per il comportamento di una parte dei tifosi prima della gara con l’Atalanta. La società aveva preso le distanze con un comunicato ufficiale.

Multa di 10mila euro alla Juventus per quanto accaduto prima della partita casalinga contro l’Atalanta, durante il minuto di raccoglimento disposto dalla Figc in memoria di Sandro Mazzola.

Il provvedimento è stato deciso dal giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo il comportamento di una parte dei sostenitori presenti nel settore Tribuna Sud, primo anello.

Juventus multata dopo il minuto di silenzio per Mazzola

Secondo quanto riportato nel provvedimento, un numero limitato di tifosi non avrebbe rispettato il minuto di silenzio, dando le spalle al campo e intonando cori durante il raccoglimento.

Il giudice sportivo ha sottolineato che la sanzione è stata attenuata tenendo conto della tempestiva presa di posizione della Juventus contro quanto accaduto e della dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.

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La Juventus aveva condannato il comportamento dei tifosi

Al termine della partita, il club bianconero aveva già stigmatizzato l’episodio attraverso un comunicato ufficiale, prendendo formalmente le distanze dal comportamento dei sostenitori coinvolti.

Il giudice sportivo ha quindi quantificato la sanzione in 10mila euro, riconoscendo come elementi attenuanti sia l’intervento immediato della società sia la mancata adesione del resto dello stadio alla protesta.