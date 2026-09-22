Mondiali ciclismo 2026, Italia d’oro nella staffetta mista

Cattaneo, Ganna, Sobrero, Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel conquistano il titolo iridato a Montreal. Francia seconda a 8″63, Svizzera terza a 19″86. È il primo oro azzurro della rassegna.

L’Italia sale sul gradino più alto del podio ai Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista, chiudendo la prova con il tempo complessivo di 51’32″28.

Gli azzurri hanno preceduto la Francia, seconda con un ritardo di 8″63, e la Svizzera, medaglia di bronzo a 19″86.

Longo Borghini decisiva nel finale

A fare la differenza nella parte conclusiva della prova è stata soprattutto Elisa Longo Borghini, protagonista di un affondo decisivo nel tratto finale in salita che ha permesso all’Italia di consolidare il vantaggio e andare a conquistare il titolo mondiale.

Fondamentale il contributo dell’intero sestetto azzurro, con la formazione maschile composta da Cattaneo, Ganna e Sobrero e quella femminile formata da Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel.

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Primo oro dell’Italia ai Mondiali di Montreal

Quello della staffetta mista è il primo oro dell’Italia in questa edizione dei Campionati del Mondo e porta a tre il numero complessivo delle medaglie azzurre conquistate finora.

Filippo Ganna aveva già ottenuto l’argento nella cronometro maschile Elite, mentre Nicolas Milesi aveva chiuso al secondo posto la prova contro il tempo Under 23.

Per Ganna arriva dunque il secondo podio personale della rassegna iridata, questa volta impreziosito dal titolo conquistato insieme ai compagni.

Dagnoni: “Tre giorni di gare e tre podi”

Soddisfatto il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, che ai microfoni di RaiSport ha sottolineato la continuità dei risultati ottenuti dagli azzurri.

“Tre giorni di gare e tre podi. Oggi giorno importante con la medaglia più bella. Questi risultati gratificano tutti”, ha dichiarato Dagnoni dopo il successo.