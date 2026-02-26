Due azzurri in forma: Cobolli e Bellucci volani ai quarti dell’ATP di Acapulco

Grande giornata per il tennis italiano all’ATP 500 di Acapulco, dove Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale con prestazioni solide e convincenti.

Nei match degli ottavi disputati sulla superficie dura messicana, entrambi gli azzurri hanno imposto il proprio gioco, guadagnandosi un posto tra gli ultimi otto del torneo e continuando così un cammino di grande fiducia per il 2026.

Cobolli: solidità e grinta per battere Svrcina

Flavio Cobolli ha superato negli ottavi il ceco Dalibor Svrcina, numero 123 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in una partita che, nonostante lo score lineare, è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e difficoltà. Il romano ha mostrato grande carattere, annullando tutte le sette palle break concesse e imponendosi nei momenti chiave grazie a un’ottima prima di servito e una solidità mentale fuori dal comune.

La partita ha messo in evidenza la capacità di Cobolli di gestire gli scambi più delicati e di sfruttare le occasioni al momento giusto, portandolo così a ottenere una vittoria importante in circa due ore di gioco. Con questa affermazione il numero 20 del ranking ATP si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale, dove sfiderà un nuovo avversario per proseguire la sua corsa nel torneo messicano.

Bellucci: dominio e concentrazione contro Davidovich Fokina

Ottima prestazione anche per Mattia Bellucci, che ha dominato il quarto favorito del tabellone, Alejandro Davidovich Fokina, con un doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Il tennista lombardo ha preso il controllo del match fin dalle prime battute, facendo valere il proprio servizio e mantenendo una concentrazione altissima nei momenti decisivi.

Bellucci ha chiuso la sua prova con statistiche di grande efficacia al servizio, realizzando numerosi ace e limitando gli errori. Con questo risultati il numero 110 dell’ATP conquista i quarti di finale, dove affronterà un altro big del circuito come Frances Tiafoe, testa di serie numero 8 del torneo. La doppia affermazione azzurra in Messico conferma il buon momento del tennis italiano sulla scena internazionale.