Scandicci trionfa nel derby di Champions League e si qualifica ai quarti

Nel ritorno dei playoff di Champions League femminile 2025-2026, la Savino Del Bene Scandicci ha firmato una rimonta entusiasmante contro la Igor Gorgonzola Novara, ribaltando il risultato dell’andata e conquistando il pass per i quarti di finale della massima competizione europea per club.

Dopo la sconfitta per 3-1 nella gara di andata in Piemonte, le toscane hanno risposto in modo deciso davanti al proprio pubblico, vincendo ancora per 3-1 al PalaWanny di Firenze e poi imponendosi con autorità nel Golden set di spareggio al termine di un sfida intensa e spettacolare.

Una rimonta costruita con determinazione

Scandicci ha mostrato grande carattere già nei set regolari: dopo aver perso il primo parziale 24-26, le padrone di casa hanno reagito con convinzione, ribaltando il punteggio nel secondo (25-17) e nel terzo (25-15), prendendo progressivamente il controllo del match contro le rivali piemontesi. Nel quarto set la formazione toscana è riuscita a mantenere il vantaggio nei momenti chiave grazie a giocate decisive di Antropova e compagne, portando il confronto al Golden set.

Nel tie-break di spareggio, Scandicci ha dominato sin dalle prime battute, costruendo un significativo margine che ha messo in difficoltò Novara, incapace di reagire efficacemente. Le toscane hanno così chiuso l’incontro 15-7, completando la rimonta e accedendo ufficialmente alla fase successiva della ChampionsLeague, dove affronteranno la sfida ai quarti contro il Fenerbahce Open di Istanbul, una delle Square più competitive del panorama europeo.

Protagoniste e scenari futuri

La prestazione di Scandicci è stat trascinata da un superlativo contributo offensivo di Ekaterina Antropova, autrice di 26 punti con un’altra percentuale in attacco e diversi ace nei momenti decisivi. Accanto a lei, grande solidità anche dalle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, entrambe efficaci nella fase di muro e di contrattacco, e ottimi spunti dalle schiacciatiric Sarah Franklin e Lindley Ruddins, capaci di dare profondità di gioco.

Dall’altra parte, Novara ha potuto contare su alcune individualità di livello come Tatiana Tolok, ma non è riuscita a contenere la performance collettiva delle avversarie. Per la squadra piemontese ora resta la concentrazione rivolta ai playoff di Serie A1, mentre Scandicci si prepara all’impegno europeo con grande entusiasmo, consapevole di aver fatto un passo importante verso un obiettivo di prestigio continentale.