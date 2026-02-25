Sportface TVOriginals
DP World Tour, Investec South African Open Championship live su Sky

Redazione
-
Matteo Manassero on the 5th during day four of the 2024 BMW PGA Championship at Wentworth Golf Club in Virginia Water, Surrey. Picture date: Sunday September 22, 2024.

Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo il grande golf torna protagonista su Sky e NOW. In Sudafrica al via Manassero, Laporta e De Leo.

Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026: da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo si disputa l’Investec South African Open Championship, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il torneo si giocherà sul percorso dello Stellenbosch Golf Club, a Stellenbosch, in Sudafrica, uno dei tracciati storici del panorama africano.

Tre azzurri in campo

Saranno tre gli italiani al via: Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo.

Per Manassero e Laporta si tratta di un’altra occasione per consolidare la stagione nel circuito europeo, mentre De Leo cerca continuità e punti preziosi nel ranking.

La telecronaca sarà affidata alla squadra di Sky Sport composta da Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati.

La programmazione su Sky Sport Golf

Giovedì 26 febbraio
Dalle 11.30 alle 16.30 – Sky Sport Golf

Venerdì 27 febbraio
Dalle 11.30 alle 16.30 – Sky Sport Golf

Sabato 28 febbraio
Dalle 11.30 alle 16.00 – Sky Sport Golf

Domenica 1° marzo
Dalle 10.30 alle 15.30 – Sky Sport Golf

Quattro giorni di grande golf per un torneo che rappresenta una delle tappe più prestigiose del calendario sudafricano del DP World Tour.

