Europei Giovanili Tbilisi 2026: l’Italia sfiora il podio e guarda alle gare a squadre

Dopo la splendida doppietta nel fioretto femminile Under 20 firmata da Greta Collini (oro) e Ludovica Franzoni (argento), la sesta giornata dei Campionati Europei giovanili di Tblisi 2026 ha regalato all’Italia piazzamenti importanti ma anche qualche rimpianto.

Nelle prove individuali restanti, tre azzurri hanno chiuso a ridosso delle medaglie: quinto posto per il fiorettista Emanuele Iaquinta e sesta posizione, ex aequo, per gli sciabolatori Leonardo ed Edoardo Reale. Nella spada femminile, invece, la migliore è stata Giulia Paulis, fermatasi agli ottavi.

Iaquinta e i fratelli Reale, podio sfumato per due stoccate

A un passo dalla medaglia Emanuele Iaquinta, protagonista di un percorso convincente nel fioretto maschile. L’atleta della Fiamme Gialle ha superato il portoghese Pinheiro (15-10) e dominato il derby con Mattia Conticini (15-6), prima di avere la meglio sul russo Fakhretdinov (15-10). Nei quarti, però, il sogno podio si è infranto contro Chashchin, impostosi 15-13 al termine di un assalto combattutissimo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Stesso epilogo amaro nella sciabola maschile. Leonardo Reale ha iniziato con il derby contro il fratello Valerio (15-9), poi ha mostrato carattere superando Iarullin all’ultima stoccata (15-14) e lo spagnolo Casaus Pielago (15-13). A fermarlo è stato il francese Rouviere, ancora per 15-13. Identico punteggio fatale anche per Edoardo Reale, battuto nei quarti dall’ungherese Vadja dopo tre vittorie autorevoli. Da segnalare anche il nono posto di Mattia De Cristofaro e il 15esimo di Antonio Aruta.

Spada femminile e attesa per le gare a squadre

Nella spada femminile Giulia Paulis ha chiuso 13esima, fermandosi agli ottavi. Più indietro Mariachiara Testa (17esima), Ludovica Costantini (31esima) e Maria Roberta Casale (71esima).

Archiviato il programma individuale Under 20, ora l’attenzione si sposta sulle competizioni a squadre. Nella penultima giornata saliranno in pedana spadisti, fiorettiste e sciabolatrici, con l’Italia pronta a rilanciarsi e a trasformare i piazzamenti sfiorati in nuove medaglie continentali.