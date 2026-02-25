Sogni di Medaglia: l’Italia dello Sci Alpino alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026

L’Italia si presenza con una squadra di sette sciatori paralitici alle Paralimpiadi di Invernali Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo prossimi. Sulle piste tricolori, gli atleti azzurri punteranno a ottenere risultati di prestigio nella disciplina dello sci alpino, con aspettative elevate soprattutto per alcuni dei protagonisti più esperti e di successo del panorama paralimpico internazionale.

Tra questi spiccano nomi dei portabandiera Renè De Silvestro e Chiara Mazze, scelti non solo per il loro valore sportivo ma anche per l’ispirazione che portano alla squadra nazionale in vista dei Giochi di casa.

De Silvestro, mazze e Beragnolli: i principali assi azzurri

Tra i candidati principali alle medaglie c’è Renè De Silvestro, 29enne altoatesino che si presenterà alla sua terza Paralimpiade. Forte dei successi ai recenti Mondiali e delle medaglie conquistate a Pechino 2022, De Silvestro rappresenta una delle punte di diamante della delegazione italiana. Parallelamente, Chiara Mazzel arriva a Milano Cortina con ambizioni elevate: reduce da secondi posti iridati nello slalom e nel gigante, la 29enne trentina punta a esrpimresi al meglio davanti al pubblico di casa.

Altro elemento di spicco è Giacomo Bertagnolli, che fu portabandiera a Pechino 2022 e dove conquistò ben quattro medaglie: oro in slalom e super combinata, oltre all’argento in Super-G e gigante. A 27 anni, Bertagnolli si presenta in forma e da campione mondiale in carica nelle discipline tecniche,e pronto a competere ai massimi livelli. Anche altri atleti come Federico Pellizzari, che sfiorò il podio quattro anni fa, Martina Vozza, con ottimi risultati ai recenti Mondiali, e i fondisti Davide Bendotti e Lucca Palla completano il quadro degli azzurri determinati a lasciare il segno sulle nevi italiane.

Orgoglio e motivazioni per una spedizione ambiziosa

Partecipare ai Giochi paralitici in casa rappresenta un’occasione storica per gli atleti italiani, spinti non solo dalla ricerca dei risultati sportivi ma anche dal desideri di ispirare un’intera nazione. La manifestazione, con eventi in sei prestigiose come Cortina d’Ampezzo e Milano, vedrà impegnata l’Italia in diverse categorie dello sci alpino con una squadra motivata e pronta a dare il massimo.

Per molti componenti della delegazione paralimpica, l’esperienza di competere davanti al pubblico di casa aggiunge una spinta emotiva una responsabilità supplementare: il supporto di tifosi, amici e familiari può trasformarsi in un fattore in più per lanciare l’Italia verso imprese memorabili.