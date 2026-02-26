Coppa del Mondo a Soldeu: Goggia prova l’allungo, Brignone in cerca del primo successo stagionale

Dopo una parentesi olimpica emozionante, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte da Soldeu, dove nei prossimi giorni andranno in scena una discesa libera e due Super-G che promettono spettacolo e rivalità agguerrite.

Le azzurre tornano in pista con ambizioni importanti: Soffia Goggia è pronta a tentare l’allungo in classifica, mentre Federica Brignone, fresca campionessa olimpica, punta a conquistare la prima vittoria stagionale in velocità. L alunna trasferta sule nevi pirenaiche è un baco di prova fondamentale in vista della Coppa del mondo e dei punti indispensabili per le classifiche di specialità e generale.

Goggia protagonista: prova cronometrata positiva e possibilità di allungo

Le prove cronometrata in vista della discesa libera di Soldeu hanno dato segnali incoraggianti soprattutto per Goggia, bronzo olimpico nella specialità ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella prima sessione la sciatrice azzurra è stata la terza più veloce, preceduta solo dalla ceca Ester Ledecka. Anche Nicol Delago, altra azzurra, ha fatto registrare tempi di alto livello alle spalle della leader, mentre Laura Piovana ha chiuso sesta.

Goggia guida la classifica di Super-G con un vantaggio solido sulle inseguitrici e può sfruttare queste gare veloci per consolidare la sua posizione sia nella specialità che nella generale. Nel frattempo. punti di riferimento come Breezy Johnson e la giovane emergente tedesca Emma Aicher figurano ta le principali avversarie per il odio.

Brigone: prima libera della stagione e voglia di vittoria

Per Bignone il weekend di Soldeu rappresenta un’opportunità importante. La valdostana, reduce dalle imprese olimpiche, si presenta alla prima discesa ibera della stagione con l’obiettivo di lottare per la vittoria e raccogliere punti preziosi per le finali di Lillehammer.

Dopo una fase di recupero post infortunio gestita con attenzione nello staff medico, Brigone ha deciso di proseguire la stagione, affrontando il programma completo di gare veloci. La prova cronometrata, chiusa nelle posizioni di rincalzo rispetto alle compagne più rapide, è servita per prendere confidenza con il tracciato e calibrare i riferimenti tecnici in vista delle gare ufficiali.