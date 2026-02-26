Sport in tv oggi (26 febbraio): tennis, Europa e Conference League, Eurolega, ciclismo e tanto altro

Dal calcio europeo al grande tennis internazionale, passando per ciclismo, basket ed eventi invernali: il programma completo di giovedì 26 febbraio in tv e streaming.

Giornata densissima quella di oggi, giovedì 26 febbraio. Il prime time è dominato da Europa e Conference League, ma il pomeriggio e la serata offrono anche tennis ATP e WTA, Eurolega di basket, ciclismo internazionale e appuntamenti invernali. Senza dimenticare cricket e gare notturne dagli Stati Uniti e dal Messico.

Ecco il calendario completo con tutte le dirette.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Mattina: sci, cricket e tennis

Ore 10.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: prima prova cronometrata della discesa maschile (nessuna copertura tv/streaming)

Ore 10.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20: Indie Occidentali-Sudafrica (ICC.TV)

Ore 11.00 – Tennis, ATP 500 Dubai: quarti di finale

(1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Nouza/Rikl)

Diretta su Sky Sport Uno (fino alle 16), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV

Ore 11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Soldeu: seconda prova cronometrata discesa femminile (nessuna copertura)

Ore 11.30 – Sci freestyle, Coppa del Mondo Kopaonik: qualificazioni skicross maschile e femminile (nessuna copertura)

Ore 11.50 – Ciclismo, Giro della Sardegna: seconda tappa

Diretta dalle 13.40 su Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, YouTube Lega Ciclismo Professionistico

Pomeriggio: ciclismo, cricket e circuito sudamericano

Ore 14.00 – Ciclismo, Tour du Rwanda: quinta tappa (YouTube Tour du Rwanda)

Ore 14.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Zimbabwe (ICC.TV)

Ore 17.00 – Tennis, ATP 250 Santiago del Cile: ottavi di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV

Ore 18.00 – Tennis, WTA 250 Austin: ottavi di finale

SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), SuperTenniX, Sky Go, NOW

18.45: Europa e Conference League

Il primo slot serale è interamente dedicato alle coppe europee.

Diretta Gol Europa e Conference League

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

Conference League

Fiorentina-Jagiellonia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

Europa League

Ferencvaros-Ludogorets – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

Stoccarda-Celtic – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

Stella Rossa-Lille – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

Viktoria Plzen-Panathinaikos – Sky Sport 259, Sky Go, NOW

20.05: Eurolega

Basket, Eurolega

Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano

Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00: calcio europeo e grande tennis

Tennis, WTA 500 Merida: ottavi di finale

(3° match dalle 21.00, non prima dell’1.00 Paolini-Hon)

SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

Diretta Gol Europa e Conference League

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

Europa League

Bologna-Brann – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

Nottingham Forest-Fenerbahçe – TV8 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

Celta-PAOK – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Genk-Dinamo Zagabria – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

Notte: ATP Acapulco

Ore 1.00 di venerdì 27 febbraio

Tennis, ATP 500 Acapulco: quarti di finale

1° match all’1.00 Cobolli-Wu

A seguire (non prima dell’1.00) Bellucci-Tiafoe

Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV