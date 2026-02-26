Sport in tv oggi (26 febbraio): tennis, Europa e Conference League, Eurolega, ciclismo e tanto altro

Dal calcio europeo al grande tennis internazionale, passando per ciclismo, basket ed eventi invernali: il programma completo di giovedì 26 febbraio in tv e streaming.
Giornata densissima quella di oggi, giovedì 26 febbraio. Il prime time è dominato da Europa e Conference League, ma il pomeriggio e la serata offrono anche tennis ATP e WTA, Eurolega di basket, ciclismo internazionale e appuntamenti invernali. Senza dimenticare cricket e gare notturne dagli Stati Uniti e dal Messico.
Ecco il calendario completo con tutte le dirette.
Mattina: sci, cricket e tennis
Ore 10.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: prima prova cronometrata della discesa maschile (nessuna copertura tv/streaming)
Ore 10.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20: Indie Occidentali-Sudafrica (ICC.TV)
Ore 11.00 – Tennis, ATP 500 Dubai: quarti di finale
(1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Nouza/Rikl)
Diretta su Sky Sport Uno (fino alle 16), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV
Ore 11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Soldeu: seconda prova cronometrata discesa femminile (nessuna copertura)
Ore 11.30 – Sci freestyle, Coppa del Mondo Kopaonik: qualificazioni skicross maschile e femminile (nessuna copertura)
Ore 11.50 – Ciclismo, Giro della Sardegna: seconda tappa
Diretta dalle 13.40 su Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, YouTube Lega Ciclismo Professionistico
Pomeriggio: ciclismo, cricket e circuito sudamericano
Ore 14.00 – Ciclismo, Tour du Rwanda: quinta tappa (YouTube Tour du Rwanda)
Ore 14.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Zimbabwe (ICC.TV)
Ore 17.00 – Tennis, ATP 250 Santiago del Cile: ottavi di finale
Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), Sky Go, NOW, Tennis TV
Ore 18.00 – Tennis, WTA 250 Austin: ottavi di finale
SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45), SuperTenniX, Sky Go, NOW
18.45: Europa e Conference League
Il primo slot serale è interamente dedicato alle coppe europee.
Diretta Gol Europa e Conference League
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
Conference League
Fiorentina-Jagiellonia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
Europa League
Ferencvaros-Ludogorets – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
Stoccarda-Celtic – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
Stella Rossa-Lille – Sky Sport 258, Sky Go, NOW
Viktoria Plzen-Panathinaikos – Sky Sport 259, Sky Go, NOW
20.05: Eurolega
Basket, Eurolega
Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano
Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
21.00: calcio europeo e grande tennis
Tennis, WTA 500 Merida: ottavi di finale
(3° match dalle 21.00, non prima dell’1.00 Paolini-Hon)
SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
Diretta Gol Europa e Conference League
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
Europa League
Bologna-Brann – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
Nottingham Forest-Fenerbahçe – TV8 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW
Celta-PAOK – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
Genk-Dinamo Zagabria – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
Notte: ATP Acapulco
Ore 1.00 di venerdì 27 febbraio
Tennis, ATP 500 Acapulco: quarti di finale
1° match all’1.00 Cobolli-Wu
A seguire (non prima dell’1.00) Bellucci-Tiafoe
Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV