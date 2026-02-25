Fabbri non si ferma: vittoria a Nehvizdy e rotta verso gli Assoluti di Ancona

Nuovo squillo internazionale per Leonardo Fabbri che conquista il successo nel meeting di Nehvidzy, in Repubblica Ceca, a soli due giorni dagli Assoluti indoor di Ancona.

Il campione europeo del getto del peso conferma il suo eccellente momento di forma imponendosi con la misura di 21,80 metri, al termine di una gara costruita con progressione e solidità. Un risultato che rafforza le sua ambizioni in vista dei prossimi impegni, a partire dalla rassegna tricolore fino ai Mondiali indoor di Torun.

Una serie in crescendo per dominare la gara ceca

L’azzurro dell’Aeronautica ha dato prova di continuità sin dai primi lanci: 20,28 e 20,44 nelle prime due prove, poi 21,05 al terzo tentativo a certificare l’ingresso nella gara “vera”. Dopo un nullo al quarto lancio, Fabbri ha piazzato la zampata decisiva al quinto ingresso in pedana con 21,80, misura che gli ha consegnato il successo. Un ultimo nullo non ha intaccato una prestazione di alto livello tecnico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle si sono piazzati il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21,20) e il giamaicano Rajindra Campbell (21,15). Più indietro il britannico Scott Lincoln (21,12), mentre non è andato oltre il quinto posto lo statunitense Joe Kovacs (20,83). Sesto il messicano Uziel Munoz (20,74), argento mondiale a Tokyo e rivale che in passato aveva beffato Fabbri con un ultimo lancio decisivo.

Obiettivi Mondiali indoor, passando da Ancona

Per il pesista fiorentino, leader mondiale stagionale grazie al 22,50 lanciato a Stellenbosch, si tratta di un’ulteriore conferma in un inverno fin qui brillante. La misura ottenuta in Repubblica Ceca rappresenta un test convincente in vista dei Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 20 al 22 marzo.

Prima, però, l’appuntamento con gli Assoluti Indoor al PalaCasali di Ancora, dove Fabbri tornerò in pedana venerdì alle 17.45. Un passaggio chiave per mantenere ritmo e fiducia, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento iridato nelle migliori condizioni possibili.