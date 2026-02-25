Voci d’oro e d’orgoglio: le parole di Lollobrigida e Vittozzi dal palco di Sanremo

Le vittorie azzurre non sono soltanto medaglie, ma storie personali che diventano simboli collettivi. Tra emozioni familiari, passioni nate quasi per caso e messaggio di grande valore sociale, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi hanno condiviso i loro sentimenti anche su un palcoscenico d’eccezione come il Festival di Sanremo, dove sono state ospiti celebrando davanti al grande pubblico i successi tricolori.

Lollobrigida e Vittozzi: tra famiglia, sogni e un palco speciale

Francesca Lollobrigida sul palco del Festival di Sanremo racconta che l’emozione più intensa delle appena concluse Olimpiadi Invernali di Milano Cortina non sono stati solo i due ori vinti, ma anche “Vedere mio figlio sugli spalti, è lui la forza che mi ha portato avanti”. Poi la campionessa olimpica ha anche aggiunto “Volevo dire grazie al pubblico, che sto ricevendo tantissimo amore. E questo per me è un orgoglio”. Parole che raccontano la dimensione più autentica di un trionfo, amplificato dall’effetto ricevuto anche sul palco dell’Ariston, dove l’abbraccio del pubblico ha reso il mento ancora più significativo.

Anche Lisa Vittoizzi ha ripercorso la nascita della sua passione per biathlon, dicendo “È nata un po’ per caso, anche perché praticavo sport estivi. Poi è nata questa passione, e mi sono subito appassionato a questo sport, molto imprevedibile. Sono orgogliosa di aver portato il primo oro all’Italia in questa disciplina, è stato un sogno”. Un sogno celebrato non solo nelle arene sportive, ma anche davanti a milioni di telespettatori.

Present anche Malagò: messaggio per le Paralimpiadi

A rafforzare il valore simbolico dello sport è intervenuto brevissimamente anche il presidente del CONI Giovanni Malagò mandando un messaggio diretto agli italiani: “Seguite la Paralimpiadi (in programma da 6 al 15 marzo, ndr) allo stesso modo in cui avete seguito le Olimpiadi. Anche perché sono eroi moderni, che tramite limiti hanno trovato forza negli sport”.

Un appello lanciato in un contesto mediatico di enorme risonanza, che ribadisce come lo sport sappia unire il paese, dentro e fuori le competizioni.