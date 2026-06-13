Dove giocheranno gli italiani dal 15 al 21 giugno: c’è anche Cobolli

In attesa che inizi Wimbledon, parte la vera e propria preparazione della stagione sull’erba: dove e quando giocheranno gli italiani

Dopo la pausa post-Roland Garros, il tennis mondiale riparte con la stagione sull’erba in vista di Wimbledon. Nella settimana dal 15 al 21 giugno, gli italiani saranno impegnati su diversi fronti tra ATP e WTA, con il tanto atteso ritorno di Flavio Cobolli.

Jannik Sinner, fermo dopo il malore in campo, ha tolto Halle dalla sua programmazione. La priorità è che Cobolli cercherà rodaggio e punti preziosi in vista dello Slam londinese.

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Sull’erba di Londra, al Queen’s Club, sembrano sempre più lontani Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, per cui la squadra di italiani che se la vedranno in campo la prossima settimana non sarà così nutrita.

Da Paolini a Cocciaretto: il programma per la prossima settimana

Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego saranno ad Halle, tenendo alta la bandiera dei colori italiani insieme a Cobolli. Nessuno, alla fine, sarà impegnato al Queen’s.

Nel circuito femminile, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto non hanno programmato nessun torneo per la prossima settimana. La prima ha scelto di prendersi un periodo di pausa per arrivare al meglio a Wimbledon e dopo qualche delusione significativa. La seconda è alle prese con un infortunio che la sta tenendo ai box.

La settimana segna il vero inizio della stagione sull’erba, con gli italiani chiamati a dimostrare di poter dire la loro in vista del terzo Slam stagionale. Nonostante le tante assenze, bisognerà farsi valere.