Doppio Monte-Carlo: Berrettini e Vavassori vincono all’esordio, agli ottavi sfidano Heliovaara-Patten

Gli azzurri battono De Minaur e Norrie 6-4, 4-6, 10-4 e passano il turno. Nel tabellone anche Sinner con Bergs, già vincitore ieri, e la coppia Cobolli-Darderi in campo domani.

L’Italia del doppio brilla a Monte-Carlo. Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno superato il primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 del Principato battendo l’australiano Alex De Minaur e il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 in due set più il super tie-break. Una vittoria convincente che proietta la coppia azzurra agli ottavi di finale.

Agli ottavi le terze teste di serie

Il prossimo ostacolo per Berrettini e Vavassori sarà di quelli impegnativi: affronteranno le terze teste di serie del tabellone, la coppia formata dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten, tra le coppie più competitive del circuito.

Tanti azzurri nel tabellone del doppio

Monte-Carlo si conferma un appuntamento molto partecipato per gli italiani nel doppio. Jannik Sinner, in coppia con il belga Zizou Bergs, aveva già vinto ieri al primo turno e attende ora di conoscere il prossimo avversario. Domani toccherà invece a Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che scenderanno in campo insieme contro la coppia formata da Goransson e King.