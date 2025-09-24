Il serbo aveva annunciato di puntare solo agli Slam, ma ora inserisce un torneo in più nel finale di stagione. Scelta strategica verso le Atp Finals di Torino?

Novak Djokovic cambia i piani. Più volte, negli ultimi mesi, l’ex numero uno del mondo aveva dichiarato di voler concentrare la sua programmazione sugli Slam, per massimizzare le energie nella corsa al suo 25° titolo del Grande Slam. Eppure, a sorpresa, è arrivato l’annuncio che non ci si aspettava: il campione serbo sarà al via del Masters 1000 di Shanghai.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una scelta di strategia?

Fino a oggi, l’agenda di Djokovic per il finale di stagione prevedeva solo la partecipazione al nuovo torneo di Atene (in calendario al posto di Belgrado) e al Six Kings Slam di Riad, esibizione di lusso a dicembre. La presenza in Cina, dunque, sembra avere un obiettivo ben preciso: arrivare con la migliore condizione possibile alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre.

La corsa alle Finals

Djokovic al momento occupa la terza posizione nella Race, con un margine solido, ma non ancora la certezza matematica. Shanghai potrebbe garantire i punti necessari per blindare la qualificazione e avvicinarsi al torneo che riunirà i migliori otto del mondo.

L’annuncio ha inevitabilmente sorpreso tifosi e addetti ai lavori: da un lato conferma che Djokovic vuole restare protagonista anche fuori dagli Slam, dall’altro alimenta i dubbi su quale sarà la sua reale gestione del calendario nel 2026.