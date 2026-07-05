Tricolori U20 Caorle live su Atletica Italiana TV: Valensin regina dei 200 metri

La seconda giornata dei Campionati Italiani Under 20 è in corso a Caorle e si può seguire in diretta streaming su Atletica Italiana TV e app SportFace. In copertina il successo di Elisa Valensin nei 200 metri.

La seconda giornata dei Campionati Italiani Under 20 di atletica leggera a Caorle entra nel vivo con una delle sfide più attese: i 200 metri femminili. A prendersi la scena è Elisa Valensin, protagonista del successo nella super gara che vedeva al via anche altre interpreti del trionfo nella 4×100 agli Europei di categoria dello scorso anno. La rassegna tricolore giovanile è in corso oggi, domenica 5 luglio, con notizie e risultati in aggiornamento. Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming su Atletica Italiana TV e app SportFace.

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Tricolori U20 live su Atletica Italiana TV

I Campionati Italiani Under 20 di Caorle sono trasmessi in diretta streaming integrale su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace. La seconda e conclusiva giornata è live domenica 5 luglio dalle 8.45 alle 16.30. È inoltre prevista una differita tv su RaiSport nella serata di lunedì 6 luglio, dalle 21.15 alle 22.45.

200 metri: Elisa Valensin domina, Doualla seconda

Nei 200 metri femminili festeggia Elisa Valensin delle Fiamme Oro, che domina la finale in 23.44 nonostante il vento contrario di -1.5. Secondo posto per Kelly Doualla del Cus Pro Patria Milano, al traguardo in 23.83. L’atleta era di nuovo in pista dopo il titolo conquistato sabato nei 100 metri, mettendosi alla prova in una specialità finora meno abituale per lei. Terza posizione per Margherita Castellani, anche lei delle Fiamme Oro, che chiude in 24.21.

Lanci: Del Pioluogo vicino al primato allievi con il peso da 6 kg

Con gli Europei U18 di Rieti, in programma dal 16 al 19 luglio, ormai alle porte, Antony Del Pioluogo conferma il suo ottimo momento. Il lanciatore dell’Atletica Brugnera Friulintagli cresce fino a 18,45 nel peso da 6 kg, avvicinando il primato italiano allievi di Daniele Secci, fissato a 18,71 nel 2009. Una settimana prima Del Pioluogo aveva già sfiorato il limite nazionale con l’attrezzo da 5 kg, arrivando a 20,72 a Grosseto. Nel martello femminile arriva il secondo titolo stagionale per Celeste Zanna dell’Acsi Futuratletica. Dopo il tricolore invernale, conquista anche quello estivo con 54,19, precedendo di oltre un metro Emma Veronese delle Fiamme Oro Padova. Terzo posto per Martina Ricci dell’Atletica Pietrasanta Versilia, che sale sul podio con 48,28.

Salti: Crotti oltre i 16 metri nel triplo, Scalon vola nell’asta

Nel salto triplo maschile arriva il progresso di Francesco Crotti. Il campione europeo U20 del Cus Pro Patria Milano supera per la prima volta i sedici metri, atterrando a 16,15 con vento +1.5. Applausi anche nell’asta per Leonardo Scalon del Battaglio Cus Torino. L’azzurro supera 5,42 al primo tentativo, poi sbaglia tre volte a 5,52, misura che gli avrebbe consegnato il record italiano under 20. Scalon, intanto, migliora di sette centimetri il proprio primato personale e diventa il terzo junior italiano di sempre. Nel salto triplo femminile Elisa Valenti dell’Atletica Siracusa trova subito la misura giusta al primo ingresso in pedana. Con 13,16 e vento +1.4 eguaglia il personale del bronzo europeo U18 di due anni fa. Alle sue spalle Sarah Ikuenobe della Safatletica Piemonte supera i 13 metri nell’ultimo turno, atterrando a 13,09 con vento +1.2 e sorpassando Raffaella Tsimi Atana della Studentesca Rieti Milardi, terza con il personale di 12,92 e vento +1.1.

400 metri: Abelli quarta italiana U20 di sempre

Il nome emergente nei 400 metri è Matilde Abelli dell’Atletica Cogne Aosta. L’atleta, non ancora diciottenne, firma il personale con 53.28, crono che vale il quarto posto nelle liste italiane under 20 all-time.

800 metri: assolo di Giulia Macchi

Negli 800 metri femminili arriva l’assolo di Giulia Macchi. La portacolori della Bracco Atletica, al via sul doppio giro di pista nonostante gli exploit stagionali anche nei 400 metri, parte forte e fa subito selezione. Il passaggio in 58.8 taglia fuori le avversarie dalla lotta per il successo. La varesina chiude in 2:04.12, precedendo la campionessa dei 1500 Giulia Colarieti de #iloverun Athletic Terni, seconda in 2:07.75, e Alessia Miniutti del Gs Astra, terza in 2:08.33. Al maschile si ripete lo stesso podio della rassegna indoor. Valerio Ciaramella della Studentesca Rieti Milardi, dopo il secondo posto nei 1500, vince in 1:50.59 davanti ad Antonio Morabito dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, secondo in 1:51.69, e Michele Alamia del Cus Pro Patria Milano, terzo in 1:51.98.

3000 metri: doppietta Ferrari, Fiki vince tra gli uomini

Sofia Ferrari concede il bis nel mezzofondo. Dopo il successo nei 5000 metri, l’emiliana della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera conquista anche il titolo nei 3000 grazie al cambio di passo nell’ultimo giro, chiudendo in 9:36.12. Seconda Mimosa Miari Fulcis dell’Atletica Dolomiti Belluno, che sale di un gradino rispetto a sabato e termina in 9:37.50. Terza Viviana Marinelli dell’Alteratletica Locorotondo in 9:37.88. Tra gli uomini il successo va a Omar Fiki dell’Atletica Winner Foligno. Già secondo nei 5000 da campione uscente, l’umbro attacca all’inizio dell’ultima curva e vince in 8:36.14. Seconda posizione per Nicola Girardini dell’Us Quercia Dao Conad in 8:36.82. Terzo ancora Marsel Provenziani del Grottini Team Recanati, al traguardo in 8:39.52.

Risultati in aggiornamento da Caorle

La domenica tricolore di Caorle prosegue con risultati, startlist, programma orario e fotogallery della rassegna. Tutte le emozioni della seconda giornata dei Campionati Italiani Under 20 si possono seguire in diretta su Atletica Italiana TV e app SportFace.