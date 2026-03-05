Djokovic non si ferma: “Voglio un altro Slam, sono ancora il numero 3 del mondo”

Il fuoriclasse serbo parla alla vigilia del torneo di Indian Wells, secondo impegno stagionale dopo la finale persa agli Australian Open contro Alcaraz. “Perché dovrei ritirarmi se ho ancora fuoco, qualità e motivazioni?”

Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. Alla vigilia del suo esordio al torneo di Indian Wells — secondo appuntamento stagionale dopo la finale degli Australian Open persa contro Carlos Alcaraz — l’ex numero uno del mondo ha risposto con chiarezza a chi lo vede ormai prossimo al ritiro.

“Sono ancora competitivo, perché dovrei fermarmi?”

“In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti” — ha esordito il serbo — “Sono ancora il numero 3 del mondo e non è male. Né in termini di ranking, né di risultati.” Una risposta secca a chi dà già per chiusa la sua parabola agonistica.

Djokovic ha poi approfondito il concetto, lasciando intendere che la motivazione principale resta quella di aggiungere un altro titolo Slam alla sua già sterminata collezione: “Sono ancora competitivo e continuerò finché lo vorrò. Perché dovrei fermarmi se sento ancora questo fuoco e ho qualità e motivazioni per andare avanti? Voglio conquistare un altro Slam, in Australia ci sono andato vicino.”

L’orgoglio di competere a quasi 39 anni

Il campione serbo non nasconde la soddisfazione per ciò che riesce ancora a fare a quasi 39 anni di età: “Negli Slam ho perso solo contro Alcaraz o Sinner, per me è un risultato fenomenale. Ho dimostrato a me stesso e agli altri di poter competere ai massimi livelli e anche di poterli battere.”

Sul calendario futuro Djokovic ha invece mantenuto un certo riserbo, lasciando intendere che le scelte non saranno dettate solo da logiche sportive: “Devo decidere dove giocare non solo dal punto di vista del tennis, ma soprattutto in base alle emozioni che provo nel tornare in un posto.”