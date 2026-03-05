World Cup ginnastica artistica, Maresca in finale agli anelli a Baku: ritorno internazionale dopo l’infortunio

Nella prima giornata di qualifiche della tappa di Coppa del Mondo a Baku il campano Salvatore Maresca centra la finale agli anelli. Eliminati De Rosa e Targhetta alle parallele pari, fuori dalla finale anche Barzasi e Iorfino alle parallele asimmetriche. Sabato 7 e domenica 8 marzo le finali in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV.

Maresca torna in gara e conquista la finale

Si è conclusa la prima giornata di qualifiche della seconda tappa stagionale della World Cup di ginnastica artistica a Baku, in Azerbaijan. In pedana oggi, giovedì 5 marzo, gli specialisti di corpo libero, parallele pari e anelli per la GAM, mentre per la GAF spazio alle volteggio e parallele asimmetriche.

La notizia più significativa per l’Italia arriva da Salvatore Maresca, che torna sulla scena internazionale dopo un lungo stop e riesce subito a centrare la finale agli anelli.

Il ginnasta campano, 32 anni, era rimasto fermo dalla primavera del 2024 dopo la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento, infortunio che gli aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

Al rientro in gara Maresca ha ottenuto 13.633 punti (5.4 di difficoltà e 8.233 di esecuzione), risultato che gli è valso il sesto posto nelle qualifiche e l’accesso alla finale riservata ai migliori otto.

La gara agli anelli

A guidare la classifica delle qualificazioni agli anelli è stato il greco Eleftherios Petrounias, che ha totalizzato 14.466.

Alle sue spalle si sono piazzati:

il giapponese Kiichi Kaneta

il connazionale Wataru Tanigawa

l’azero Nikita Simonov

l’argentino Daniel Villafane

il turco Mehmet Kosak

Fuori invece Edoardo De Rosa, che ha chiuso ventesimo con 11.000 punti.

Parallele pari: Targhetta vicino alla finale

Alle parallele pari Gabriele Targhetta ha presentato un esercizio pulito, ottenendo 12.566 punti (con difficoltà 4.2). Il risultato gli è valso l’undicesimo posto, terzo tra le riserve della finale.

Eliminato anche Edoardo De Rosa, quattordicesimo con 12.133.

La miglior prestazione di qualificazione è stata firmata dal giapponese Wataru Tanigawa con 14.233, davanti all’australiano Jesse Moore e all’ucraino Nazar Chepurnyi.

Le azzurre alle parallele asimmetriche

Giornata più complicata per le azzurre Chiara Barzasi e Artemisia Iorfino alle parallele asimmetriche.

Entrambe hanno proposto esercizi con difficoltà elevate — 5.5 per Barzasi e 5.9 per Iorfino — ma hanno pagato alcune imprecisioni nell’esecuzione.

Artemisia Iorfino ha chiuso con 12.333 punti , terminando decima come seconda riserva .

Chiara Barzasi si è fermata a 11.666, piazzandosi diciottesima.

La qualificazione è stata dominata dalle ginnaste a rappresentanza neutra con Leila Vasileva (14.166) e Anna Kalmykova (14.066), davanti alla campionessa olimpica algerina Kaylia Nemour (14.066).

Al volteggio — disciplina senza azzurre in gara — ha primeggiato Anna Kalmykova con 13.549 punti.

Le finali in diretta su Volare TV

Le finali di specialità sono in programma nel weekend e saranno trasmesse in diretta streaming su Volare TV, il canale di Sportface TV, con il commento di Marcello Brancaccio e Thomas Grasso.

Sabato 7 marzo (9:00-11:20)

Finali di:

corpo libero maschile

parallele pari maschili

anelli maschili

volteggio femminile

parallele asimmetriche femminili

Domenica 8 marzo (9:00-11:20)

Finali di:

volteggio maschile

cavallo con maniglie

sbarra maschile

trave femminile

corpo libero femminile

Il segnale internazionale sarà disponibile a partire dalle 8:50.

Domani la seconda giornata di qualifiche

La seconda giornata di qualifiche è in programma venerdì 6 marzo dalle ore 9:00.

In gara: