Paura per Riccardo Cardani: caduta in allenamento nello snowboard cross, Paralampiadi a rischio

L’azzurro dello snowboard paralimpico è rimasto vittima di una brutta caduta durante l’allenamento. Trasportato in ospedale per accertamenti, resta in dubbio la sua presenza ai Giochi Paralimpici.

Caduta in allenamento per Riccardo Cardani

Momenti di grande apprensione per Riccardo Cardani, atleta italiano dello snowboard cross paralimpico, rimasto vittima di una caduta durante un allenamento nella giornata di giovedì 5 marzo.

L’impatto è stato particolarmente violento: l’atleta ha infatti riportato la frattura del casco e, subito dopo la caduta, ha perso conoscenza per circa 45 secondi.

Trasportato in ospedale per accertamenti

Secondo quanto comunicato dal Comitato Italiano Paralimpico, Cardani è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

L’atleta sarà sottoposto a una Tac, necessaria per verificare eventuali conseguenze dell’impatto e valutare con precisione le sue condizioni.

Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, sta monitorando attentamente la situazione, con la priorità assoluta di tutelare la salute dell’atleta.

In dubbio la partecipazione ai Giochi Paralimpici

Al momento resta incerta la partecipazione di Cardani ai Giochi Paralimpici, considerando che le prime gare di qualificazione sono in programma sabato 7 marzo.

Le condizioni dell’atleta saranno valutate nelle prossime ore dopo gli accertamenti medici.