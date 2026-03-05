Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metri

La 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025. Stagione già brillante con il bis al World Cross Tour e i record italiani su 1500 e 3000. A marzo i Mondiali Indoor di Torun.

Nadia Battocletti è la regina del mezzofondo mondiale sulla carta. La 25enne trentina guida il ranking World Athletics dei 10.000 metri con 1.334 punti, confermandosi tra le protagoniste assolute della specialità a livello internazionale.

Il punteggio è calcolato sulla media delle due migliori prestazioni ottenute nel biennio precedente. Per Battocletti pesano in modo decisivo due risultati di altissimo livello: la vittoria agli Europei di Roma 2024 con il tempo di 30:51.32 (1.281 punti) e il secondo posto ai Mondiali 2025 di Tokyo in 30:38.23 (1.387 punti), prestazione che da sola varrebbe il primato assoluto della classifica.

Un avvio di stagione da protagonista

L’anno agonistico si è aperto nel migliore dei modi per l’azzurra. Battocletti ha conquistato il Campaccio e si è aggiudicata il World Cross Tour per il secondo anno consecutivo, ribadendo la propria supremazia anche nella corsa campestre internazionale. Sul pista le ultime settimane hanno portato ulteriori conferme: la trentina ha eguagliato il primato nazionale dei 1500 metri e migliorato il record italiano dei 3000 metri, distanza su cui sarà protagonista ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 20 al 22 marzo.

L’obiettivo di Torun

Argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, Battocletti si presenterà alla rassegna iridata indoor con ambizioni concrete. I 3000 metri rappresentano una distanza più veloce rispetto alla sua specialità principale, ma la trentina ha già dimostrato di possedere le qualità tecniche per competere ai massimi livelli anche su questa gara. Non era solita affrontare la stagione al coperto, ma quest’anno ha scelto di cimentarsi anche in questa sfida con l’obiettivo di portare a casa un risultato di peso.

La classifica mondiale

Alle spalle di Battocletti nel ranking dei 10.000 metri si trovano alcune delle più forti interpreti della specialità: la keniana Agnes Jebet Ngetich è seconda con 1.325 punti, seguita dalla connazionale Beatrice Chebet a 1.318. Più distaccate la giapponese Ririka Hironaka (1.282), l’etiope Fotyen Tesfay (1.268) e l’ugandese Joy Cheptoyek (1.258).