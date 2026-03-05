Formula 1, Gp Melbourne: orari delle prove libere e dove vederle in tv

Il Mondiale di Formula 1 riparte dall’Australia con il Gran Premio di Melbourne. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo sono in programma le prime prove libere della nuova stagione.
Riparte il Mondiale di Formula 1
La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Melbourne, primo appuntamento del Mondiale 2026. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo sono in programma le prove libere che daranno il via al fine settimana australiano.
C’è grande attesa per le novità emerse dopo i test invernali tra Barcellona e Sakhir, con i riflettori puntati sui principali team della griglia.
In particolare l’attenzione sarà sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, oltre che sulle McLaren, tra le squadre più attese dopo le indicazioni arrivate nei test.
Gp Melbourne: orari delle prove libere
Ecco gli orari italiani delle sessioni di prove libere del Gran Premio di Melbourne:
Prove libere 1
02:30 – 03:30
Prove libere 2
06:00 – 07:00
Dove vedere il Gp di Melbourne
Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Melbourne, dalle prove libere fino alla gara di domenica 8 marzo, saranno trasmessi in diretta su:
-
Sky Sport Uno (201)
-
Sky Sport F1 (207)
-
Sky Sport 4K (213)
Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW.