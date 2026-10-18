Tennis, Davidovich Fokina vince il Masters 1000 di Shanghai: Jodar battuto in tre set

Finale tutta spagnola al Rolex Shanghai Masters. Rafa Jodar domina il primo set 6-1, ma Davidovich Fokina ribalta il match imponendosi 7-6(5), 6-4 nei due parziali successivi.

Alejandro Davidovich Fokina conquista il Rolex Shanghai Masters, penultimo torneo ATP 1000 della stagione. Sul cemento del Qi Zhong Tennis Center, lo spagnolo ha vinto la finale contro il connazionale Rafa Jodar al termine di una sfida decisa in tre set.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per Jodar, capace di dominare il primo parziale e chiuderlo con un netto 6-1.

Davidovich Fokina ribalta la finale

Davidovich Fokina ha però cambiato passo nel secondo set. Il parziale è rimasto equilibrato fino al tie-break, nel quale è stato il più esperto dei due spagnoli a prevalere per 7 punti a 5, riportando così la finale in parità.

Nel terzo e decisivo set Davidovich Fokina è riuscito a completare la rimonta, imponendosi 6-4 e conquistando il titolo di Shanghai.

Il risultato finale è quindi di 1-6, 7-6(5), 6-4 in favore di Alejandro Davidovich Fokina.

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Finale tutta spagnola a Shanghai

Il torneo cinese, con un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari, si è così concluso con una finale interamente spagnola e con il successo di Davidovich Fokina dopo la rimonta su Jodar.