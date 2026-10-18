Mondiali ginnastica, Italia fuori dalla finale a squadre per 232 millesimi: Targhetta e Abbadini avanti

A Rotterdam gli azzurri chiudono le qualificazioni con 242.495 punti e sfiorano l’accesso alla finale a otto, conquistato dalla Colombia per appena 232 millesimi. Targhetta vola in finale al cavallo con maniglie, doppia qualificazione per Abbadini.
L’Italia sfiora la finale a squadre ai Mondiali di ginnastica artistica di Rotterdam. La Nazionale maschile chiude le qualificazioni con 242.495 punti, rimanendo fuori dalle migliori otto per appena 232 millesimi rispetto alla Colombia, ultima formazione a conquistare il pass per la finale.
Un risultato che lascia inevitabilmente qualche rimpianto agli azzurri, protagonisti con una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella capace di conquistare il sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Targhetta terzo al cavallo con maniglie
Le qualificazioni regalano comunque all’Italia diversi risultati individuali importanti. Gabriele Targhetta, campione europeo in carica, conquista l’accesso alla finale del cavallo con maniglie con il terzo miglior punteggio.
Una prestazione che permette all’azzurro di restare pienamente in corsa per le medaglie nella finale di specialità.
Doppia finale per Yumin Abbadini
Ottima prova anche per Yumin Abbadini, che centra due qualificazioni. L’azzurro chiude al 13° posto nel concorso generale e conquista così la finale all around.
Abbadini riesce inoltre a entrare tra i migliori alla sbarra, dove termina le qualificazioni con l’ottavo punteggio e accede alla finale di specialità.
Mario Macchiati resta invece appena fuori dalla finale del concorso generale, risultando seconda riserva.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Giappone davanti a tutti nelle qualificazioni
Nella classifica a squadre il Giappone domina il turno di qualificazione e chiude davanti a Gran Bretagna e Russia.
Per l’Italia sfuma dunque per una differenza minima la possibilità di giocarsi la finale a otto, ma il Mondiale azzurro prosegue con Targhetta e Abbadini attesi nelle rispettive finali individuali.