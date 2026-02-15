Darderi vola in finale a Buenos Aires: battuto Baez, dodicesima vittoria di fila sulla terra

L’azzurro supera Sebastian Baez 7-6(2) 6-1 e conquista la quinta finale ATP in carriera. Striscia aperta di 12 successi consecutivi sul rosso.

Luciano Darderi continua a macinare vittorie sulla terra battuta e centra la finale dell’ATP 250 di Buenos Aires. L’azzurro ha superato in semifinale l’argentino Sebastian Baez, numero 34 del mondo, con il punteggio di 7-6(2) 6-1, al termine di un match in cui ha cambiato marcia dopo un primo set equilibrato.

Per Darderi si tratta della dodicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa – che diventano 17 considerando anche i Challenger – e della quinta finale ATP in carriera, la prima nel torneo argentino.

Un primo set lottato, poi il dominio

Il confronto contro Baez è stato inizialmente combattuto, con scambi intensi e grande equilibrio al servizio. Nel tie-break del primo parziale, però, Darderi ha alzato il livello, prendendo in mano gli scambi e imponendosi nettamente per 7-2.

Da lì in avanti l’inerzia è cambiata completamente. Nel secondo set l’azzurro ha dominato, trovando profondità e continuità con il diritto e limitando gli errori. Il 6-1 finale fotografa una superiorità tecnica e mentale evidente.

Quinta finale ATP per l’azzurro

Con questo successo, Darderi raggiunge la sua quinta finale nel circuito maggiore e conferma il feeling speciale con la terra battuta, superficie sulla quale sta costruendo gran parte delle sue fortune.

La striscia di 12 vittorie consecutive sul rosso è un dato che certifica il suo momento di forma e la crescita costante nel circuito.

Adesso l’obiettivo è completare l’opera e trasformare la settimana di Buenos Aires in un titolo.