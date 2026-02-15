Speed skating azzurro a Milano-Cortina 2026: team pursuit nei quarti, Pergher nei 500 metri

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, lo speed skating entra nel vivo con una giornata cruciale di gare al Milano Speed Skating Stadium: si disputano infatti i quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile e le batterie dei 500 metri femminili.

Per l’Italia queste prove rappresentano due importanti momenti per dimostrare competitività e ambizione nel pattinaggio di velocità su pista lunga, dopo sensazioni altalenanti durante la stagione.

Team pursuit maschile: gli azzurri chiamati all’appello

Nel team pursuit maschile, la squadra italiana si presenza con un terzetto noto e rodato: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. Questo tre atleti hanno già lavorato insieme per anni e vantano medaglie importanti a livello mondiale ed europeo, inclusa una vittoria continentale proprio nel 2026, che ha accesso le speranze di un ottimo risultato anche in questa rassegna olimpica.

La sfida dei quarti di finale è tutt’altro che semplice: gli Azzurri sono infatti accoppiati nella stessa batteria degli Stati Uniti, considerati tra i favoriti per le medaglie d’oro. L’obiettivo primario resta quello di entrare tra le prime quattro migliori prestazioni cronometriche, accedendo così alle semifinali per poi coltivare il sogno di giocarsi l’accesso alla fine per l’oro.

Pergher pronta a sorprendere nei 500m femminili

Oltre alla prova a squadre, l’Italia schiera una presenza individuale nei 500 metri femminili: la giovane Serena Pergher. In questa distanza, la favorita principale è l’olandese Femke Kok, argento olimpico nei 1000 metri e tra le atlete di riferimento nel circuito internazionale.

Pergher, primatista italiana nei 500, affronta questa gara con determinazione, forte dell’esperienza maturata tra Coppa del mondo ed altri eventi internazionali. Il suo compito sarà quello di dare segnali di crescita, provando a qualificarsi per le fasi successive della competizione e migliorare il proprio tempo. Anche la connazionale Maybritt Vigl cercherà di spingere oltre i propri limiti nella stessa specialità.

