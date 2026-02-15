INSIDE. Intervista al Presidente FGI Andrea Facci

Ginnastica, 157 anni di storia e uno sguardo a Los Angeles 2028: la visione del Presidente Andrea Facci

La Federazione Ginnastica d’Italia si prepara a celebrare 157 anni di storia, un traguardo che racconta una tradizione fatta di medaglie olimpiche, campioni e milioni di appassionati. Un patrimonio sportivo e culturale unico, che oggi – sotto la guida del presidente Facci – guarda al futuro con ambizione e responsabilità. Guidare la più antica federazione sportiva riconosciuta dal Coni significa custodire la memoria, ma soprattutto costruire opportunità per le nuove generazioni, è il senso della visione federale.

Lo stato di salute della ginnastica italiana è solido, come dimostrano i risultati degli ultimi cicli olimpici. Le cinque medaglie di Parigi hanno certificato la crescita di un movimento capace di brillare nell’artistica femminile e maschile e nella ritmica, con protagoniste come Alice D’Amato, Manila Esposito e Sofia Raffaeli. All’appello resta la squadra di ritmica, ma il lavoro è già proiettato verso Los Angeles 2028, con idee innovative e una sana competizione interna per tornare a volare.

Parallelamente, la Federazione ha investito anche sulla comunicazione e sull’identità.

La partnership con Sportface e la nascita di VOLARE TV hanno segnato un cambio di passo nel racconto degli atleti e degli eventi, rafforzato ora dal progetto “Top Events 2026”, un calendario unificato per rendere la ginnastica sempre più centrale e spettacolare.

Senza dimenticare la memoria dei grandi campioni, celebrata con il Gym Legend, perché il futuro, per continuare a crescere, parte sempre dalla propria storia.

Nuovi progetti, rinnovamenti negli staff e aggiornamenti sui percorsi della FGI in esclusiva per Sportface raccontati dal Presidente Facci.

Clicca qui per seguire l’integrale INTERVISTA al Presidente Andrea Facci

