Hockey ghiaccio, Italia ad Angers: doppia sfida alla Francia verso i Mondiali

Gli azzurri di Jalonen affrontano due amichevoli sabato e domenica (live su FISG.tv): spazio ai giovani e nuovi test in vista della Top Division.

Italia al lavoro ad Angers

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali Top Division. Gli azzurri hanno sostenuto un’intensa seduta di allenamento ad Angers, dove nel weekend affronteranno la Francia in una doppia amichevole.

Le due gare sono in programma sabato 25 aprile alle ore 20.00 e domenica 26 aprile alle 16.30, entrambe in diretta streaming su FISG.tv.

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Due test per valutare il gruppo

Il commissario tecnico Jukka Jalonen continua a lavorare sul sistema di gioco insieme allo staff, con l’obiettivo di arrivare pronto ai prossimi impegni internazionali. Le sfide contro la Francia rappresentano il terzo e il quarto test nel percorso di avvicinamento al Mondiale.

Dopo i sette esordi registrati contro l’Austria, potrebbero arrivare nuovi debutti anche in questo weekend, con i difensori Carmine Buono e Pietro Olmo Albis tra i possibili protagonisti.

Smith rinforza il reparto portieri

Novità anche tra i pali: al gruppo si aggiunge Jacob Smith, che affianca Davide Fadani e Colin Furlong. Il 30enne torna in Nazionale dopo un anno, reduce da una stagione ad Angers con ottime percentuali (91.8% in regular season e 93.6% nei playoff).

Per lui finora 9 presenze con la maglia azzurra.

Mansueto: “Essere qui è un sogno”

Tra i giovani in evidenza c’è Niccolò Mansueto, 21enne veronese cresciuto ad Asiago e reduce da esperienze tra Svizzera e Canada.

“Essere con l’Italia è un sogno, ogni giorno ci prendo sempre più gusto. Voglio giocarmi tutto per restare in gruppo”, ha dichiarato.

Il giocatore ha sottolineato l’importanza dell’opportunità ricevuta e la voglia di mettersi in mostra per conquistare un posto nel roster definitivo.

De Bettin: “Gruppo giovane e stimolante”

Soddisfatto anche l’assistant coach Giorgio De Bettin, che ha evidenziato l’energia del gruppo: “Ci sono tanti ragazzi nuovi e serve un po’ di tempo per rodare il sistema di gioco, ma l’atteggiamento è quello giusto”.

Lo staff tecnico utilizzerà queste amichevoli per valutare diversi aspetti, dalla lettura del gioco al rendimento difensivo, in vista di un Mondiale che si preannuncia molto impegnativo.

I convocati dell’Italia

Portieri

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Colin Furlong (Rittner Buam)

Jacob Smith (Angers Ducs/Francia)

Difensori

Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera)

Carmine Buono (HC Gherdeina)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Kris Pietroniro (SG Cortina)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Attaccanti

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Davide Conci (Broncos Vipiteno)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Fabian Gschliesser (Broncos Vipiteno)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Nicholas Porco (HC Asiago)

Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Davide Schiavone (HC Gherdeina)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)