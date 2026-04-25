CdM Junior Trap, Italia protagonista al Cairo: Piazza in testa, Tanfoglio secondo

Ottimo avvio per gli azzurrini nella prima giornata: guida Camilla Stella Piazza, bene anche Tanfoglio. Domani finali e ultimi piattelli.
Azzurrini subito in evidenza al Cairo
Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana junior di trap nella Coppa del Mondo ISSF in corso all’Egypt International Olympic City del Cairo. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione, arrivano segnali più che positivi per i ragazzi guidati dal direttore tecnico Marco Conti.
Piazza al comando tra le donne
A mettersi in luce è soprattutto Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre), attualmente al comando della classifica femminile con un solido 69/75.
Alle sue spalle inseguono la spagnola Irene Del Rey Ruiz (67/75) e la russa Kseniia Tatarinova, in gara come atleta neutrale, con 66/75. Più indietro, ma ancora in corsa per la finale, Martina Montani (Fiamme Oro), quinta con 63/75.
Tanfoglio secondo nel maschile
Buone notizie anche dal settore maschile, dove Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) si piazza al secondo posto provvisorio con 71/75, a pari merito con Ivan Saponenko.
Davanti a tutti c’è il cipriota Giorgos Grigoriou con 72/75. Più attardato Luca Gerri (Fiamme Oro), al momento 19° con 63/75.
Oggi finali decisive
La competizione entra nel vivo nella giornata di oggi, sabato 25 aprile, con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali:
- Finale femminile: ore 14:30
- Finale maschile: ore 15:45
Domenica spazio invece alla prova Mixed Team, con finale alle ore 15:30.
La squadra italiana
Uomini
Luca Gerri (Fiamme Oro)
Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro)
Donne
Martina Montani (Fiamme Oro)
Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre)
Direttore Tecnico
Marco Conti