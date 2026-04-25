NBA playoff, Lakers sul 3-0: LeBron decisivo all’overtime contro Houston

Los Angeles vince 112-108 dopo i supplementari: James trascina i suoi. Boston avanti 2-1 su Philadelphia, Spurs in vantaggio su Toronto.

Lakers a un passo dal passaggio del turno

I Los Angeles Lakers vincono ancora e portano sul 3-0 la serie contro gli Houston Rockets nel primo turno dei playoff NBA. Il successo arriva all’overtime per 112-108, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi secondi.

A firmare la giocata decisiva è, ancora una volta, LeBron James. A 41 anni il fuoriclasse dei Lakers continua a fare la differenza: sua la tripla che vale il pareggio a 14 secondi dalla fine del quarto periodo, prima di chiudere con una prestazione da 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist in 45 minuti.

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Determinante anche Marcus Smart, autore di 21 punti e 10 assist, con otto punti segnati nel supplementare.

Houston lotta ma è spalle al muro

Non basta agli Houston Rockets la grande prova di Alperen Sengun, protagonista con 33 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, soprattutto in assenza di Kevin Durant. La squadra texana incassa la terza sconfitta consecutiva e ora è a un passo dall’eliminazione.

Boston avanti su Philadelphia

Nell’altra serie della Eastern Conference, i Boston Celtics superano 108-100 i Philadelphia 76ers e si portano sul 2-1.

Decisiva la coppia Jayson Tatum–Jaylen Brown, entrambi a quota 25 punti. I due trascinano Boston soprattutto nell’ultimo quarto, dove segnano 19 dei 29 punti complessivi della squadra.

Philadelphia, priva di Joel Embiid, resta in partita fino alla fine ma non riesce a evitare la sconfitta.

Spurs avanti senza Wembanyama

Colpo dei San Antonio Spurs, che si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto Raptors nonostante l’assenza di Victor Wembanyama.

Nel successo per 120-108 brilla Stephon Castle, autore di 33 punti e principale protagonista della serata.