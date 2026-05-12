Classifica Giro d’Italia 2026: Ciccone è maglia rosa! Pellizzari accorcia su Vingegaard

Giulio Ciccone ha strappato la maglia rosa al Giro d’Italia dopo la tappa in Calabria: la classifica attuale

La rosa è sua. Giulio Ciccone, capitano della Lidl-Trek, indossa la maglia rosa del Giro d’Italia 2026 dopo una quarta tappa esplosiva tra i tornanti calabresi. Sulla strada verso Cosenza, il “Cicco” non vince allo sprint – gloria all’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (UAE) – ma conquista il comando con l’intelligenza tattica di chi conosce ogni curva del mestiere.

Terzo al traguardo, alle spalle di Narvaez e dello svizzero Jan Christen, Ciccone scavalca la classifica con un margine di quattro secondi: il minimo indispensabile in una Corsa Rosa che si preannuncia una lama affilata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dietro, il plotone dei big è incollato: Egan Bernal, Florian Stork, Thymen Arensman e l’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA) a +6″, mentre Jonas Vingegaard (Visma) accusa dieci secondi di ritardo.

La tappa in Calabria e la nuova classifica

La tappa, corta e nervosa (138 km da Catanzaro), ha selezionato senza pietà: attacchi a ripetizione, fughe spezzate e quel Cozzo Tunino che già fa tremere le gambe. Ciccone ha risposto presente, dimostrando di avere il passo e la testa per guidare la Corsa. Non è il Ciccone esplosivo delle grandi scalate, è un leader più maturo, calcolatore, che sa dosare le energie.

La rosa gli sta bene. Ma il Giro è lungo, e le montagne vere devono ancora arrivare. Per ora, però, l’Italia festeggia: la maglia è azzurra, il sogno pure. E Ciccone, con quel sorriso schietto e quella grinta da abruzzese doc, sembra pronto a scrivere una pagina indimenticabile di questo Giro numero 109. La sfida è appena iniziata.

La classifica del Giro d’Italia 2026

1 4 Ciccone Giulio Lidl-Trek 16:18:51

2 4 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 04

3 1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 04

4 1 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team + 04

5 1 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team + 06

6 25 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 06

7 3 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché + 10

8 1 Mas Enric Movistar Team + 10

9 6 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 10

10 3 Hirt Jan NSN Cycling Team + 10

11 8 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 10

12 2 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 10

13 7 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 10

14 2 Rubio Einer Movistar Team + 10

15 8 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 10

16 6 Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla + 10

17 4 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 10

18 7 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 10

19 5 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 10

20 6 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 10

21 6 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 10

22 7 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 10

23 7 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team + 10

24 8 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 10

25 9 Kench Josh Groupama-FDJ United + 10

26 10 Aular Orluis Movistar Team + 01:05

27 11 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:11

28 16 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 01:11

29 19 Ulissi Diego XDS Astana Team + 01:11

30 17 Gee-West Derek Lidl-Trek + 01:11

31 23 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 01:11

32 18 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike + 01:11

33 19 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:11

34 23 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 01:11

35 20 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 01:11

36 22 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11

37 24 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11

38 33 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 02:15

39 44 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 02:15

40 44 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team + 02:15

41 33 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 03:05

42 31 Scaroni Christian XDS Astana Team + 03:05

43 25 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 03:05

44 27 Romo Javier Movistar Team + 03:05

45 17 López Martin XDS Astana Team + 03:05

46 13 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 03:05

47 29 Oliveira Nelson Movistar Team + 03:25

48 8 Segaert Alec Bahrain Victorious + 04:06

49 4 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:06

50 4 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 04:06