Giro d’Italia 2026, la tappa di oggi: da Praia a Potenza, programma e orari

Il Giro d’Italia entra nel vivo: la tappa di oggi porterà i corridori dalla Calabria alla Basilicata con Ciccone che vuole mantenere la maglia rosa

Il Giro d’Italia 2026 cambia marcia ed esplora la seconda regione del Sud. Quinta tappa, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza: un tracciato insidioso, studiato per selezionare senza pietà, ma anche per permettere a chi è davanti di allungare.

Si parte subito con il GPM di Pestrieri (13,5 km al 4,8%), ma il vero spartiacque è la Montagna Grande di Viggiano: 6,6 km al 9,1% di media, punte al 15%. Lì si scrive la tappa. Chi resiste in quota affronta il Chilometro Red Bull e lo strappo della Sellata.

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Poi la discesa verso Potenza, ma attenzione: l’arrivo è in piano solo in apparenza. Gli ultimi chilometri salgono nel centro cittadino, un finale nervoso che può ribaltare ogni pronostico. E sicuramente non mancheranno le sorprese.

Ciccone verso la Basilicata: cosa potrebbe succedere

Se però il gruppo rientra, occhio ai velocisti adattati: Jhonatan Narváez (UAE) e Ben Turner (INEOS) sono pronti a sfruttarne ogni spunto. La Movistar proverà a dettare il ritmo per Orluis Aular, in cerca della prima vittoria.

E Giulio Ciccone? Il leader della Lidl-Trek, maglia rosa, non si limiterà a difendere: proverà ad attaccare, cercando il bis dopo Cosenza. Partenza alle 12:15, arrivo stimato per le 17:15. Diretta su Rai Sport dalle 12:05, poi Rai 2 dalle 14:00. Streaming su Rai Play, Discovery+, DAZN, Eurosport.

Questa è già la tappa che potrebbe fare la differenza nella prima parte del giro: Potenza potrebbe incoronare un nuovo eroe, o confermare Ciccone.. Il Giro è proprio questo: imprevedibile, duro, bellissimo. Oggi si sale. E chi resta indietro, paga.