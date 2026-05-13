NBA, Spurs battono Timberwolves nella notte: 3-2 nella serie

Nella notte italiana, gli Spurs non sbagliano e riescono a passare in vantaggio contro gli Timberwolves: cosa è successo

La serie è sul filo del rasoio, ma San Antonio sorride. Nella notte NBA, gli Spurs dominano Gara-5 e travolgono i Timberwolves 126-97, portandosi sul 3-2 e sfiorando le Finali di Western Conference.

Un assalto senza pietà, guidato da un Victor Wembanyama stratosferico: 27 punti, 17 rimbalzi, 5 assist. Non si limita a proteggere il ferro: detta il ritmo, chiude gli spazi, trascina. E si prende gli onori di una prestazione pazzesca.

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La partita si decide nel primo quarto: 24-11 il parziale iniziale, con Minnesota che insegue senza trovare risposte. Anthony Edwards prova a scuotere i suoi (20 punti), ma la macchina Spurs è oliata: De’Aaron Fox (18 punti) gestisce, Keldon Johnson (21 dalla panchina) incendia, Stephon Castle (17) completa l’opera.

NBA, gli Spurs mettono il muso avanti nella serie

All’intervallo è già 59-47. Nella ripresa, il mini-parziale dei Wolves (59-54) illude: Castle e Vassell chiudono ogni varco. Sul 90-73 prima dell’ultimo quarto, la gara è storia. Wembanyama firma il +20, Minnesota non molla ma è tardi: 126-97 finale. Dylan Harper (12 punti, 10 rimbalzi) e Rudy Gobert (17+10) completano il quadro statistico.

Ora i Timberwolves sono spalle al muro: devono vincere Gara-6 a Minneapolis per forzare il tutto e tutto in Texas. Gli Spurs, invece, hanno il match-point in tasca e la fiducia alle stelle.

Questa non è solo una vittoria: è una dichiarazione. San Antonio ha mostrato carattere, profondità e una stella, Wembanyama, pronta a illuminare i playoff. La Final Four occidentale è vicina. E il basket del futuro, quello fatto di atletismo, intelligenza e fame, conferma il suo nuovo volto: francese, alto 224 cm, e sta riscrivendo la storia.