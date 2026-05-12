GPG Nostini – Day 6: vittoria bis di Riccardo Corna. Rivivi l’evento su Assalto

È stata un’altra grande giornata di scherma a Riccione: protagonista Riccardo Corna, capace di replicare l’oro dell’anno scorso

La scherma giovanile italiana ha i suoi nuovi volti emergenti del day 6 di Riccone, e portano i nomi di Riccardo Corna e Vittoria Morelli. Nella sesta giornata del 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, sul lungomare romagnolo si sono scritti due capitoli speculari: la conferma di un campione e l’esplosione di un talento.

Tra 206 spadisti “classe 2014”, Riccardo Corna (Polisportiva Scherma Bergamo) bissa l’oro dello scorso anno: in finale, un 10-7 perentorio su Iacopo Moschettini (Virtus Scherma Salento) certifica il suo dominio.

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Sul podio anche Damiano Fiocchini (Pisascherma) e Lorenzo Feliciani (Circolo della Spada Cervia). Corna non è solo un vincitore: è un leader, freddo sotto la maschera, preciso nelle azioni, maturo oltre l’età.

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I risultati di oggi a Riccione

Nella spada femminile Bambine, invece, è la favola di Vittoria Morelli (Scherma Fondi): al debutto assoluto al GPG, la young talent laziale strega la pedana e conquista il titolo con un 10-9 al cardiopalma su Elena Savadori (Circolo Schermistico Forlivese).

Bronzo per Claire Audano (Piccolo Teatro Milano) e Gaia Alamia (Scherma San Paolo). Emozioni pure, tecniche in divenire, ma già tanta sostanza.

Nel medagliere regionale, il Lazio allunga: 7 ori, 4 argenti, 6 bronzi. Dietro, Toscana e Lombardia si contendono il passo. Domani, giornata sette: in pedana Maschietti e Allieve, con le finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma e Amazon Prime Video.