Malagò scioglie le riserve: “Depositerò la mia candidatura alla presidenza FIGC”

Giovanni Malagò ha annunciato la sua candidatura per la presidenza della FIGC: l’annuncio nella serata di oggi

“Lo avevo detto e sono stato di parola”. Giovanni Malagò mantiene la promessa e apre ufficialmente la corsa alla presidenza della FIGC. L’ex numero uno del CONI ha annunciato che domani mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura, pronta a raccogliere un’eredità pesante dopo la terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali, maturata ai playoff di marzo contro la Bosnia.

Non è una decisione presa alla leggera. Nelle ultime settimane, dalla Lega Serie A a una lunga lista di allenatori e calciatori, il coro di consensi verso il dirigente romano si è fatto sempre più forte.

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Malagò, in caso di elezione il prossimo 22 giugno, punta a una rivoluzione radicale del movimento calcistico italiano: ripartire da zero, rifondare strutture, settori giovanili e mentalità.

Malagò ha annunciato la sua candidatura per la FIGC

“Per rispetto istituzionale della presidente del CIO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo”, ha spiegato, citato dal Corriere dello Sport.

Ora il dado è tratto. Il profilo di Malagò, che racchiude esperienza, relazioni internazionali, visione manageriale, sembra rispondere alle esigenze di un sistema in cerca di credibilità e progetti a medio termine. Ma la strada resta molto complicata da percorrere dopo le delusioni degli ultimi anni e l’ennesima esclusione dal Mondiale.

Malagò lo sa. E mentre deposita la candidatura, lancia un messaggio chiaro: non è l’arrivo, ma l’inizio di un percorso. L’Italia del calcio osserva: la sfida per ridare orgoglio all’azzurro passa anche da qui.