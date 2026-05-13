Allarme Musetti per il Roland Garros: “Mai così tanti infortuni in carriera”

Lorenzo Musetti non sa se ci sarà al Roland Garros: gli infortuni continuano a complicare la stagione dell’Italia

Non è solo una sconfitta, è un campanello d’allarme. Lorenzo Musetti, eliminato negli ottavi degli Internazionali d’Italia da Casper Ruud, lancia un appello che va oltre il risultato: il suo corpo non risponde, e il Roland Garros trema.

“Mi scuso con il pubblico – ha dichiarato il toscano a fine match –, ma oggi la condizione fisica non mi ha permesso di giocare come volevo”. Parole pesanti, che fotografano un momento delicato.

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Il problema? Una gamba sinistra che proprio non gli lascia tregua tra dolori ricorrenti e una serie di infortuni che si accumulano senza una causa chiara. “È un periodo difficile, pieno di acciacchi – ha spiegato Musetti – una cosa che non mi era mai successa. Mentalmente è destabilizzante”. Il numero 13 azzurro ha giocato “su una gamba sola” per quasi tutto il torneo, risparmiandosi solo le prime due partite a Madrid.

Le dichiarazioni di Musetti verso il Roland Garros

Ora l’incognita Parigi: “Al momento non so se giocherò al Roland Garros. Farò esami specifici nei prossimi giorni”. I tifosi sono in ansia, perché queste parole di Musetti non rassicurano per nulla. Il tennista non vuole più partecipare e ritirarsi, ma soprattutto sembra stremato: “Sono infortuni lievi, ma fastidiosi, che ti logorano”.

La situazione è chiara: non andrà al Roland Garros senza la garanzia di poter fare bene. Musetti ha la lucidità di chi sa che la carriera è un equilibrio tra ambizione e ascoltare veramente il proprio copro e la propria testa.

Il tennis italiano trattiene il fiato. Perché perdere Musetti a Parigi non sarebbe solo un’assenza: sarebbe una perdita enorme al fianco di Sinner. E lui, con quel rovescio da artista e quella grinta da combattente, merita di scrivere la sua storia sulla terra rossa. Senza la paura di farsi male.