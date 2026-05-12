Pallanuoto, Pro Recco alle Final Four di Champions League! Finisce 14-17

Grande serata per la Pro Recco che è riuscita a qualificarsi alle Final Four di Champions League: vittoria pesantissima

Missione compiuta. La Pro Recco prenota il volo per la Final Four di Champions League e lo fa con autorità, espugnando la piscina del Havk Mladost per 14-17 in una partita nervosa, ricca di colpi di scena e carattere.

Nella quinta giornata dei quarti, i liguri blindano il primo posto nel Gruppo B (12 punti, in coabitazione con il Ferencvaros, ma avanti per gli scontri diretti) e staccano il pass per la fase finale della massima competizione continentale.

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La gara si sblocca nel primo quarto: dopo un avvio equilibrato, il break azzurro con la doppietta di Irving e il gol di Pavillard fissa il 2-5. I croati accorciano (3-5), ma nella seconda frazione Recco tocca il +4 (3-7).

La Pro Recco resiste ed è tra le prime quattro

La Mladost non molla: 5-7, poi 5-8, prima del 7-9 di Granados che chiude il primo tempo. Nella ripresa, i campioni d’Italia allungano ancora: 8-13, massimo vantaggio. I padroni di casa reagiscono (10-13), ma nell’ultimo quarto Irving riporta il +4.

La Mladost accorcia ancora (12-14), ma le reti di Cannella e Pavillard sembrano chiudere i conti. A 1’36” dal termine, i croati sono di nuovo a -2, ma il gol di Cannella a 51″ secondi dal finale sancisce il definitivo 14-17.

Oggi, a Zagabria, conta solo la certezza matematica: la Final Four è un traguardo pazzesco per chiunque. E la Pro Recco ha dimostrato di avere la mentalità, la qualità e la freddezza per giocarsela fino in fondo. La Champions è nei loro pensieri e anche realtà.