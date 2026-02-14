Luciano Darderi in semifinale a Buenos Aires: sfida Baez e sogna la Top 20

L’azzurro supera Pedro Martinez 7-5 6-1 all’ATP 250 “IEB+ Argentina Open” e conquista la sua settima semifinale ATP, tutte sulla terra battuta. Ora il derby argentino con Sebastian Baez.
Darderi firma un’altra impresa sulla terra
Luciano Darderi continua la sua corsa all’“IEB+ Argentina Open”, torneo ATP 250 in corso sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (montepremi 675.310 dollari). Il numero 22 del mondo ha superato lo spagnolo Pedro Martinez, ex numero 36 oggi 94 del ranking, con il punteggio di 7-5 6-1, conquistando così l’accesso alla semifinale.
Per l’azzurro si tratta della settima semifinale ATP in carriera, tutte disputate sulla terra rossa, superficie che continua a esaltare le sue caratteristiche.
Obiettivo Top 20
Darderi è ora a due vittorie dall’ingresso in Top 20: traguardo che diventerebbe matematico in caso di conquista del titolo. Un obiettivo concreto, che certifica la crescita del 24enne italiano, atteso oggi in campo proprio nel giorno del suo compleanno.
Sfida a Baez
In semifinale Darderi affronterà l’argentino Sebastian Baez, numero 34 del mondo, che nei quarti ha vinto il derby contro Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 4-7 7-6(5) 6-2.
Una sfida che si preannuncia intensa, su una superficie che favorisce entrambi e davanti al pubblico argentino pronto a sostenere il proprio beniamino.