Madrid Open, Darderi si ferma al terzo turno: Cerundolo vince in due set

L’azzurro esce dal Masters 1000 di Madrid sconfitto 6-2 6-3 dall’argentino. Match chiuso in poco più di un’ora.

Darderi eliminato al terzo turno

Si interrompe al terzo turno il percorso di Luciano Darderi al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica.

Il tennista italiano, numero 22 del ranking mondiale e testa di serie numero 18 del torneo, è stato sconfitto in due set dall’argentino Francisco Cerundolo, numero 20 ATP e 16 del seeding.

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Match deciso in poco più di un’ora

La partita si è chiusa con il punteggio di 6-2 6-3 in favore di Cerundolo, maturato in un’ora e 15 minuti di gioco. Un confronto in cui l’argentino ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, lasciando poco spazio alla reazione dell’azzurro.

Fine del cammino a Madrid

Per Darderi si conclude così l’avventura nel torneo spagnolo, uno dei più importanti appuntamenti sulla terra battuta in vista dei prossimi impegni del circuito internazionale.