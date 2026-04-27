Curling, Mondiali doppio misto: Italia battuta dal Canada all’extra end

A Ginevra si interrompe la striscia azzurra: Constantini e Mosaner cedono 6-5 dopo tre vittorie. Martedì doppio impegno con Finlandia e Usa.

Prima sconfitta per l’Italia a Ginevra

Si ferma alla quarta partita il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Dopo tre successi consecutivi nel round robin, la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha incassato la prima sconfitta.

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Sfida equilibrata contro il Canada

Nel quarto incontro, gli azzurri hanno affrontato il Canada, rappresentato da Kadriana Lott e Colton Lott, unica altra formazione imbattuta nel Gruppo B.

La gara si è rivelata molto equilibrata ed è stata decisa solo all’extra end, dove gli italiani si sono arresi con il punteggio di 6-5.

Si interrompe la striscia vincente

Con questo risultato si chiude una lunga serie positiva per l’Italia, che arrivava a 14 vittorie consecutive nei Mondiali di specialità.

Prossimi impegni

Il calendario prevede ora un doppio appuntamento per la giornata di martedì 28 aprile: alle ore 10:00 gli azzurri affronteranno la Finlandia, mentre alle 19:00 è in programma la sfida contro gli Stati Uniti.