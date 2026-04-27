World Taekwondo Grand Prix a Roma dal 4 al 7 giugno: il Foro Italico ospita l’élite mondiale

Per la prima volta insieme, Grand Prix Olimpico e Para Taekwondo Grand Prix al Foro Italico. In programma anche il Torneo Kim e Liù, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior. L’evento celebra i 60 anni del taekwondo in Italia.

Roma si prepara ad accogliere l’élite mondiale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno 2026, il Foro Italico sarà il palcoscenico del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), presieduta da Angelo Cito. Per la prima volta nella storia della manifestazione romana, il Grand Prix Olimpico sarà affiancato dal World Para Taekwondo Grand Prix, rendendo l’evento ancora più ricco e inclusivo.

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L’edizione 2026 porta con sé un doppio slogan: il motto mondiale di World Taekwondo “Reborn, Together” e quello locale “Make History”, a sottolineare l’ambizione di lasciare un segno indelebile nell’anno in cui si celebra il 60° anniversario del taekwondo in Italia e in cui la FITA ha scalato le classifiche diventando la prima federazione sportiva su 215 nazioni affiliate a World Taekwondo.

Il Grand Prix Olimpico: i migliori al mondo in gara

Il World Taekwondo Grand Prix è il circuito di massimo livello internazionale, riservato agli atleti meglio classificati nel ranking olimpico mondiale. A Roma si sfideranno i migliori 28 atleti per categoria, selezionati in base al WT Olympic Ranking di febbraio 2026, in un tabellone a eliminazione diretta con il sistema Best of 3. Le gare coprono 8 categorie di peso, 4 maschili (fino a 58, 68, 80 kg e oltre 80 kg) e 4 femminili (fino a 49, 57, 67 kg e oltre 67 kg).

Le sessioni serali dalle 17:30 alle 20:30 saranno dedicate a semifinali, finali e cerimonie di premiazione. Per i medagliati sono previsti premi in denaro: 5.000 dollari per l’oro, 3.000 per l’argento e 1.000 per il bronzo, oltre a punti ranking validi sia per il WT World Ranking che per il WT Olympic Ranking.

Il programma delle gare:

5 giugno : W -57 kg, W -67 kg, M -80 kg

: W -57 kg, W -67 kg, M -80 kg 6 giugno : W +67 kg, M -68 kg, M +80 kg

: W +67 kg, M -68 kg, M +80 kg 7 giugno: W -49 kg, M -58 kg

Una novità tecnologica rivoluzionaria

L’edizione romana introduce i guanti sensoriali per il rilevamento automatico dei colpi al corpo, una vera rivoluzione nel sistema di giudizio olimpico che riduce a un solo Corner Judge la valutazione delle azioni tecniche. Verrà inoltre utilizzato il sistema Daedo Gen3 PSS con casco sensorizzato e il sistema di Instant Video Replay.

Il Para Taekwondo Grand Prix: prima volta a Roma

Il 4 giugno il Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Para Taekwondo Grand Prix, riservato agli atleti della Sport Class K44. Le gare coprono 5 categorie maschili (fino a 58, 63, 70, 80 kg e oltre 80 kg) e 5 femminili (fino a 47, 52, 57, 65 kg e oltre 65 kg), con un massimo di 12 atleti per categoria. I premi vanno da 2.000 dollari per l’oro a 500 per il bronzo.

La cornice: GP Arena e Ponte della Musica

Per l’evento verrà allestita una GP Arena dedicata, struttura temporanea da 58×26,5 metri con tre tatami di gara affiancati su pedana sopraelevata e tribune per il pubblico. Il progetto architettonico è curato da Sport e Salute. È previsto anche un evento celebrativo dei 60 anni del taekwondo in Italia sul Ponte della Musica, il ponte pedonale sul Tevere, con allestimenti luminosi e ledwall.

Gli eventi collaterali FITA

Attorno al Grand Prix la FITA ha costruito un vero festival del taekwondo italiano con tre appuntamenti al Foro Italico.

Il Torneo Kim e Liù 2026 (5-7 giugno) è la storica competizione riservata ai più giovani: Beginners (nati nel 2019-2020), Children (2017-2018) e Kids (2015-2016), con categorie Poomsae, Freestyle e combattimento. Sono previste anche le categorie Parataekwondo con iscrizione gratuita.

Il Virtual Taekwondo Roma Open 2026 – “Strike the Future!” (4 giugno) è una competizione internazionale di taekwondo in realtà virtuale aperta ad atleti nati tra il 1991 e il 2011, con il sistema AXIS e visore PICO 4. Nei giorni del Grand Prix la postazione resterà attiva come stazione dimostrativa aperta al pubblico dalle 10:00 alle 17:00.

I Campionati Italiani Taekwondo Senior Cinture Nere (8 giugno) chiudono la settimana: le fasi finali del pomeriggio si disputeranno direttamente nella GP Arena, con i medagliati che otterranno la qualificazione diretta ai Campionati Italiani Assoluti di novembre 2026 a Roma.