Ju Jitsu, Tricolori giovanili a Catania: 565 atleti e 108 titoli assegnati

Tre giorni di gare al PalaGhiaccio per le categorie U14, U16 e U18. Successi per Akiyama Budo Club, Karma Fit Club e ASD Il Dojo nelle classifiche per società.

Grande partecipazione ai Campionati Italiani giovanili

Si sono chiusi al PalaGhiaccio di Catania i Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2026, dedicati alle categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18. La manifestazione, articolata su tre giornate di gara, ha visto la partecipazione di 565 atleti in rappresentanza di 65 società provenienti da tutta Italia, con un totale di 108 titoli italiani assegnati.

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Tutte le specialità in gara

L’evento ha coinvolto le principali discipline del Ju Jitsu, tra cui Fighting System, Duo System e Show System, offrendo una panoramica completa del livello del movimento giovanile nazionale.

Le classifiche per società

Per quanto riguarda i risultati di squadra, nel Fighting System si impone l’Akiyama Budo Club, davanti a Karma Fit Club e Taekjitsu Napoli.

Nel JiuJitsu No-Gi il primo posto va al Karma Fit Club, seguito dalla Dai-Ki Dojo Paternò e dall’Akiyama Budo Club.

Nel Duo System successo per l’ASD Il Dojo, con Wushu Club Polisportiva e Polisportiva Dojo Arashi sul podio.

Nello Show System, infine, ancora primo posto per l’ASD Il Dojo, davanti a Wushu Club Polisportiva e Shinsen.

Apprezzamenti per organizzazione e livello tecnico

Al termine della competizione sono arrivati giudizi positivi sia per l’organizzazione sia per la qualità tecnica delle gare.

“Catania una delle sedi più riuscite degli ultimi anni per un Campionato Italiano, grazie alla qualità organizzativa e al lavoro di squadra, dentro e fuori dal tatami. Il livello tecnico espresso ha confermato la crescita del movimento nazionale, con numerosi atleti pronti a rappresentare l’Italia nei prossimi Campionati del Mondo previsti ad agosto. Un sentito ringraziamento agli ufficiali di gara, protagonisti di un lavoro impegnativo svolto con grande professionalità.”

Prossimo appuntamento a Ostia

Il calendario FIJLKAM prosegue con i Campionati Italiani in programma al PalaPellicone di Ostia dal 15 al 17 maggio, dedicati alle categorie Under 21, Adults e Masters.