Coppe europee su Sky e NOW: PSG-Bayern in Champions, Forest-Aston Villa in Europa League dal 28 al 30 aprile

Gli studi: il Champions League Show è affidato a Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. Martedì in studio insieme a Paolo Condò e Fabio Capello ci saranno Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero; mercoledì spazio a Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Gli studi aprono dalle 20, con After Party da mezzanotte e Goleador Europe con Martina Quaranta all’1:00.