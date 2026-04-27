Coppe europee su Sky e NOW: PSG-Bayern in Champions, Forest-Aston Villa in Europa League dal 28 al 30 aprile

Tre serate di fuoco nella Casa dello Sport di Sky: martedì le semifinali d’andata di Champions League con PSG-Bayern e Atlético-Arsenal, giovedì Europa League e Conference League con quattro partite in contemporanea
Dal 28 al 30 aprile la Casa dello Sport di Sky si trasforma nel cuore pulsante del calcio europeo, con le semifinali d’andata di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, tutte in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.
Champions League: PSG-Bayern e Atlético-Arsenal
Martedì 28 aprile alle 21 il Parco dei Principi di Parigi ospita l’attesissima sfida tra PSG e Bayern Monaco, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo; inviati Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo).
Mercoledì 29 aprile alle 21 tocca ad Atlético Madrid-Arsenal, disponibile in esclusiva su Prime Video: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno seguire il match direttamente tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match della competizione saranno disponibili integralmente su Sky Business, compreso il miglior match del mercoledì, grazie all’accordo con Amazon Prime Video.
Gli studi: il Champions League Show è affidato a Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. Martedì in studio insieme a Paolo Condò e Fabio Capello ci saranno Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero; mercoledì spazio a Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Gli studi aprono dalle 20, con After Party da mezzanotte e Goleador Europe con Martina Quaranta all’1:00.
Europa League e Conference League: quattro partite giovedì 30 aprile
Giovedì 30 aprile alle 21 quattro semifinali d’andata in contemporanea, da seguire anche con la Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
In Europa League: il derby inglese Nottingham Forest-Aston Villa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti) e Braga-Friburgo su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (telecronaca Elia Faggion).
In Conference League: Shakhtar Donetsk-Crystal Palace su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 (telecronaca Matteo Marceddu) e Rayo Vallecano-Strasburgo su Sky Sport 255 (telecronaca Andrea Menon).
Gli studi: lo Studio Europa e Conference League è condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando, dalle 20:30 e dalle 23:00. Alle 23:45 After Party – Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude Goleador Europa con Martina Quaranta.