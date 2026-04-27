Ginnastica aerobica: quattro medaglie per l’Italia al Czech Aerobic Open di Praga

Il gruppo azzurro vince il titolo ceco davanti ai padroni di casa e alla Germania. Garavaglia e Rusu firmano un uno-due nell’individuale maschile, Frigeni argento nel femminile. Buon piazzamento juniores per Cappello.

Un fine settimana da incorniciare per la nazionale italiana di ginnastica aerobica al Czech Aerobic Open di Praga. La formazione azzurra raccoglie quattro medaglie nella categoria senior e un buon piazzamento juniores, confermando il momento d’oro del movimento tricolore dopo il successo del Gruppo nella Coppa del Mondo di Tokyo.

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Il Gruppo vince il titolo ceco

Riccardo Cenci, Giorgia Frigeni, Manuel Garavaglia, Ferdinando Rusu e Pierpompeo Semerano conquistano il titolo con 19.060 punti, precedendo i padroni di casa cechi (18.405) e la Germania (15.927). Un triangolare amichevole, certo, ma vinto con piena meritata supremazia.

Garavaglia e Rusu, uno-due nell’individuale maschile

Nell’individuale maschile arriva un risultato straordinario: Manuel Garavaglia (Aerobic Fusion) si impone con 19.750, mentre Ferdinando Rusu (Gymnova) lo segue da vicino con 19.300, lasciando il bronzo al greco Nikolaos Papageorgiou (18.700). Quinto Cenci con 17.800, sesto Semerano con 15.800: quattro azzurri in una finale a sei è un dato che racconta da solo la supremazia numerica e qualitativa del movimento aerobico italiano.

Frigeni argento nell’individuale femminile

Nel femminile — categoria con iscrizioni così numerose da richiedere un doppio turno su 37 partecipanti — Giorgia Frigeni (Ghisalbese) si qualifica con il punteggio più alto a pari merito con la ceca Sabina Drapáková (19.100). In finale, in un tabellone a 11, si migliora di un decimo chiudendo a 19.200, ma deve cedere il titolo proprio alla Drapáková (19.400). Terza la turca Eylul Naz Aygor con 19.050.

Cappello in evidenza tra le juniores

Nella categoria junior, la giovane Giulia Cappello (ASD Motyka) si qualifica con l’ottavo punteggio su 82 ginnaste (17.550) e in finale si migliora a 17.750, senza però scalare posizioni in una gara vinta dalla francese Ines Thulliez con 19.100.

La spedizione azzurra, guidata dal tecnico Emanuele Caponera e dal giudice Curzio Valerio Bufacchi, lascia Praga con un bilancio positivo che rappresenta un ulteriore segnale incoraggiante per la DTN Luisa Righetti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.