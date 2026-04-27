Judo, Trofeo Italia Kata: record di partecipazione a Castel Maggiore

126 coppie in gara nell’ultima tappa prima degli Europei di Sarajevo. Cresce il movimento, forte presenza anche tra gli Under 18.
Numeri in crescita per il kata italiano
Si è chiuso a Castel Maggiore il Trofeo Italia di Judo Kata 2026, uno degli appuntamenti di riferimento del calendario nazionale dedicato alla specialità. La manifestazione, andata in scena il 26 aprile al Centro Tecnico Regionale dell’Emilia-Romagna, ha fatto registrare una partecipazione significativa, confermando il trend di crescita del movimento.
Sono state infatti 126 le coppie presenti in gara, un dato che evidenzia l’interesse sempre maggiore verso il kata in Italia e il lavoro portato avanti dalle società sul territorio.
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Spazio ai giovani: ampia presenza Under
Particolarmente rilevante anche la partecipazione giovanile: 42 coppie appartenevano alle categorie Under 15 e Under 18, a testimonianza di una base solida su cui costruire il futuro della disciplina.
Test importante in vista degli Europei
Alla competizione hanno preso parte molte delle coppie che rappresenteranno l’Italia al prossimo Campionato Europeo di Judo Kata, in programma a Sarajevo il 16 e 17 maggio.
La tappa emiliana ha quindi rappresentato un passaggio fondamentale nella preparazione degli atleti, offrendo un confronto diretto utile per rifinire la condizione e gli ultimi dettagli tecnici in vista dell’impegno continentale.
Ultima prova del circuito nazionale
Quello di Castel Maggiore è stato l’ultimo appuntamento del circuito nazionale prima degli Europei, chiudendo una fase importante della stagione e proiettando gli azzurri verso la competizione internazionale.