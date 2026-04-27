Tiro a volo, CdM Junior Il Cairo: Ungheria d’oro nel Mixed Trap, azzurri fuori dalla finale

Successo per la coppia Nytry-Doeboerhrgyl. Italia sesta e settima con Montani-Tanfoglio e Piazza-Gerri. Prossimo appuntamento ai Mondiali di Suhl.

Ungheria sul gradino più alto nel Mixed Team

Si chiude al Cairo la Coppa del Mondo Junior ISSF di tiro a volo. Nell’International Olympic City, l’ultimo oro in programma è andato all’Ungheria, che si impone nella gara del Mixed Team di Trap con la coppia formata da Anna Nytry e Benes Doeboerhrgyl.

Alle loro spalle si piazza la coppia russa Tatarinova-Nikolaev, in gara come atleti neutrali individuali, mentre il bronzo va all’India con Katyal-Kahn.

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Azzurri fuori dalla finale

Nessuna delle due coppie italiane è riuscita a qualificarsi per la finale. Il miglior risultato arriva da Martina Montani e Francesco Tanfoglio, che chiudono al sesto posto con 132/150.

Subito dietro, al settimo posto, Camilla Stella Piazza e Luca Gerri, con lo score di 131/150.

I risultati della gara

Trap Mixed Team:

1ª Ungheria (Anna Nytry – Benes Doeboerhrgyl) 134/150 – 32/40

2ª AIN (Kseniia Tatarinova – Ramir Nikolaev) 138/150 – 25/40

3ª India (Addya Katyal – Zuhair Khan) 137/150 – 19/30

4ª Francia (Chloe Dutang – Thomas Agez) 137/150 – 11/20

6ª Italia 2 (Martina Montani – Francesco Tanfoglio) 132/150

7ª Italia 1 (Camilla Stella Piazza – Luca Gerri) 131/150

La squadra azzurra e il prossimo impegno

La squadra italiana junior di Trap era composta da Luca Gerri e Francesco Tanfoglio per il settore maschile, Martina Montani e Camilla Stella Piazza per quello femminile, sotto la guida del direttore tecnico Marco Conti.

Per gli azzurri il prossimo appuntamento internazionale sarà il Campionato del Mondo junior in programma a Suhl, in Germania, dal 16 al 26 giugno.