Darderi domina a Estoril: Martinez travolto, ora c’è Faria

Luciano Darderi inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nell’ATP 250 di Estoril. Il tennista italiano, numero 2 del tabellone, ha travolto lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-0, 6-1 chiudendo l’incontro poco dopo di un’ora di gioco. Una prestazione autoritaria che gli permette di conquistare l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il portoghese Jaime Faria.
Una caduta iniziale non ferma Darderi
L’unico momento di apprensione arriva nelle prime battute della partita. Nel tentativo di raggiungere una palla corta, Darderi mette male una caviglia e finisce contro la rete. Dopo qualche istante in panchina, però, l’azzurro dipende senza richiedere l’intervento del fisioterapista.
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Da quel momento cambia completamente marcia: rimonta da 0-40 nel secondo game, conquista il break e prende il controllo dell’incontro. Martinez accumula errori, mentre Darderi continua a spingere con grande efficacia, concedendo appena due punti all’avversario prima di archiviare il primo set con un netto 6-0.
Interruzioni e dominio fino al 6-1
All’inizio della seconda frazione un problema alla corrente elettrica e al sistema elettronico di chiamata delle palle provoca una sospensione superiore ai quindici minuti. La lunga pausa, tuttavia, non modifica l’andamento della sfida.
Martinez appare sempre più nervoso e polemico con il giudice sedia, mentre Darderi resta concentrato e continua a dominare. Lo spagnolo riesce a conquistare soltanto il penultimo game, prima della definitiva chiusura dell’italiano. Eloquente il dato dei punti complessivi: 51 per Darderi contro appena 18 per Martinez.