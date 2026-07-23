Assoluti di Firenze, parata di stelle: Jacobs cerca il decimo titolo, Battocletti sogna la doppietta

Tutto pronto allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze per la 116esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti. Tra sabato 25 e domenica 26 luglio, i migliori atleti azzurri si contenderanno i titoli nazionali in un appuntamento impreziosito dalla presenza di campioni olimpici, mondiale ed europei. Marcell Jacbos e Nadia Battocletti saranno tra i protagonisti più attesi di un fine settimana ricco di sfide.

Jacobs punta alla decima corona, spettacolo nel triplo

Jacobs torna gli Assoluti con l’obiettivo di conquistare il decimo titolo italiano della carriera, il primo dal 2022. Il primatista nazionale dei 100 metri parte favorito dopo le convincenti prestazioni stagionali, ma dovrà vedersela con Chituru Ali e gli altri velocisti azzurri.

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Grande attesa anche per il duello nel salto triplo tra Andy Diaz e Andrea Dallavalle, mentre Leonardo Fabbri proverà a esaltare il pubblico di casa nel peso. Nei 400 ostacoli riflettori puntati su Alessandro Sibilio, negli 800 Francesco Pernici cerca invece il primo titolo assoluto all’aperto.

Battocletti tenta il bis, Dosso regina della velocità

Nadia Battocletti è iscritta nei 5000 di sabato e nei 1500 di domenica, con l’obiettivo di ripetere la doppietta realizzata nella passata edizione. Tra le principali avversarie ci sarà Ludovica Cavalli.

Nei 100 metri Zaynab Dosso insegue il settimo titolo nelle ultime otto edizioni, mentre nei lanci Sara Fantini punta all’ennesimo trionfo consecutivo nel martello. Da seguire anche Dariya Derkach nel triplo, Daisy Osakue nel disco e l’equilibrata sfida dei 100 ostacoli tra Celeste Polzonetti, Giada Carmassi ed Elena Carraro.