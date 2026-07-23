Coppa del Mondo di Skeet, trionfano Rhode e Al-Athba: Sodi chiude settimo

La quarta prova di Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo, in corso a Hangzhou, ha incoronato Kimberly Rhode e Rashid Saleh Al-Athba nelle gare individuali di Skeet. L’americana si è imposta nella prova femminile, mentre il qatariota ha conquistato il successo tra gli uomini. Per l’Italia il miglior risultato porta la firma di Niccolò Sodi, unico azzurro capace di raggiungere la finale e settimo nella classifica generale.

Al-Athba vince, Sodi brilla in qualificazione

Nel torneo maschile Al-Athba ha conquistato l’oro con 35/36, precedendo lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, secondo con 34/36, e il cinese Jianlin Lou, terzo con 29/32.

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L’italiano Sodi aveva chiuso le qualificazioni al primo posto con 123/125, completando poi lo spareggio con +10. In finale, però, l’azzurro non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento e ha terminato settimo con 8/12. Più indietro altri italiani come Tammaro Cassandro (25esimo) e Marco Coco (40esimo).

Rhode domina tra le donne, Maruzzo sfiora la finale

Nella gara femminile Kimberly Rhode ha confermato ancora una volta la propria longevità agonistica, imponendosi con 34/36. Alle sue spalle la connazionale Samantha Simonton, argento con 32/26, e la cinese Yufei Che, bronzo con 28/32.

La migliore italiana è stata Martina Maruzzo, 10esima con 118/125 e rimasta fuori dalla finale per un solo piattello. Giada Longhi ha invece chiuso 27esima, mentre Simone Scocchetti 44esima,