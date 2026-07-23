Mondiali di canoa slalom, De Gennaro conquista la finale del K1: amaro epilogo per Ferrazzi

Giovanni Di Gennaro centra l’accesso alla finale del K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom di Oklahoma City. L’azzurro ha superato brillantemente la semifinale, chiudendo con il quinto tempo complessivo e confermandosi tra i protagonisti della specialità. Giornata decisamente più difficile, invece, per Xabier Ferrazzi, eliminato dopo un grave errore commesso nella parte conclusiva del percorso.

De Gennaro quinto e in corsa per le medaglie

Dopo il nono posto ottenuto nelle batterie, De Gennaro ha affrontato la semifinale con grande determinazione. Il campione azzurro ha concluso la propria discesa in 86.76 secondi, includendo due secondi di penalità, conquistando comunque il quinto posto e il pass per l’atto decisivo.

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Il miglior tempo è stato realizzato dal britannico Joseph Clark, impeccabile in 80.78, appena due centesimi più veloce del ceco Jakub Krejci. Terza posizione per il polacco Michal Pasiut in 85.38, mentre lo svizzero Martin Dougoud ha preceduto De Gennaro con 86.67. L’Italiano potrà quindi giocarsi una medaglia nella finale iridata.

Ferrazzi salta una porta, Li domina tra le donne

La prova di Ferrazzi è stata compromessa alla diciassettesima porta. Dopo un buon avvio, l’azzurro ha mancato il passaggio, ricevendo cinquanta secondi di penalità e terminando 26esimo con un totale di 52 secondi aggiuntivi.

Nel K1 femminile il miglior crono della semifinale è stato firmato dalla cinese Shiting Li in 96.35, davanti all’americana Evy Leibfarth, staccata appena di quattro centesimi nonostante una penalità. Terza la polacca Klaudia Zwolinska in 97.10.