Tour de France 2026, impresa di Carapaz a Orcières-Merlette: Pogacar resta in giallo

L’ecuadoriano conquista per distacco la diciottesima tappa dopo essere entrato nella fuga di giornata. Schmid e Jorgenson completano il podio, mentre la maglia gialla conserva 4’32” su Evenepoel.

Richard Carapaz firma una prova di forza e conquista la diciottesima tappa del Tour de France 2026. L’ecuadoriano della EF Education-EasyPost si impone per distacco nella Voiron-Orcières-Merlette, lunga 185,2 chilometri, centrando la nona vittoria della carriera in un grande giro e la seconda alla Grande Boucle.

Entrato nella fuga di giornata, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha atteso il momento giusto per staccare i compagni d’avventura e involarsi da solo verso il traguardo. Alle sue spalle si sono piazzati lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e lo statunitense Matteo Jorgenson della Visma-Lease a Bike, arrivati a 45 secondi dal vincitore.

Carapaz domina la tappa di Orcières-Merlette

Carapaz ha completato la frazione in 4h26’21”, coronando nel migliore dei modi una lunga azione dalla distanza. L’ecuadoriano ha gestito con lucidità la fuga prima di sferrare l’attacco decisivo e costruire un margine sufficiente per arrivare da solo al traguardo.

Schmid ha preceduto Jorgenson nella volata per il secondo posto. Quarta posizione per il francese Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step, giunto a 1’14”, mentre il norvegese Tobias Halland Johannessen ha chiuso quinto a 1’57”.

Pogacar controlla gli avversari

Il gruppo dei principali uomini di classifica ha lasciato spazio alla fuga, arrivata con oltre quattro minuti di vantaggio. Tadej Pogacar non ha però concesso margini pericolosi ai rivali diretti e ha neutralizzato i tentativi di attacco nella battaglia per la classifica generale.

Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG conserva quindi la maglia gialla con 4’32” su Remco Evenepoel. Terzo Isaac Del Toro a 6’51”, seguito dal francese Paul Seixas, distante 7’11”.

Carapaz, grazie al successo di tappa, sale al decimo posto della graduatoria generale con un ritardo di 21 minuti.

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L’ordine d’arrivo della diciottesima tappa

Richard Carapaz, Ecuador (EF Education-EasyPost) – 4h26’21” Mauro Schmid, Svizzera (Team Jayco AlUla) – a 45” Matteo Jorgenson, Stati Uniti (Visma-Lease a Bike) – stesso tempo Valentin Paret-Peintre, Francia (Soudal Quick-Step) – a 1’14” Tobias Halland Johannessen, Norvegia – a 1’57” Raul Garcia Pierna, Spagna – a 2’12” Pablo Castrillo, Spagna – a 4’30” Lenny Martinez, Francia – a 4’35” Remco Evenepoel, Belgio – stesso tempo Tom Pidcock, Gran Bretagna – stesso tempo

La classifica generale

Tadej Pogacar, Slovenia (UAE Team Emirates XRG) – 64h35’13” Remco Evenepoel, Belgio (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 4’32” Isaac Del Toro, Messico (UAE Team Emirates XRG) – a 6’51” Paul Seixas, Francia – a 7’11” Juan Ayuso, Spagna – a 9’22” Mattias Skjelmose, Danimarca – a 10’14” Lenny Martinez, Francia – a 12’50” Tom Pidcock, Gran Bretagna – a 12’58” Jordan Jegat, Francia – a 14’04” Richard Carapaz, Ecuador – a 21’00”

La classifica a punti

Mads Pedersen, Danimarca (Lidl-Trek) – 477 punti Jasper Philipsen, Belgio (Alpecin-Premier Tech) – 445 punti Biniam Girmay, Eritrea (NSN Cycling Team) – 361 punti

La classifica degli scalatori

Tadej Pogacar, Slovenia (UAE Team Emirates XRG) – 70 punti Valentin Paret-Peintre, Francia (Soudal Quick-Step) – 69 punti Richard Carapaz, Ecuador (EF Education-EasyPost) – 63 punti

La classifica dei giovani

Isaac Del Toro, Messico (UAE Team Emirates XRG) – 64h42’04” Paul Seixas, Francia (Decathlon CMA CGM Team) – a 20” Juan Ayuso, Spagna (Lidl-Trek) – a 2’31”

Domani l’arrivo sull’Alpe d’Huez

Il Tour de France proseguirà domani con la diciannovesima tappa, la Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri.

Una frazione breve ma particolarmente impegnativa, destinata a offrire un nuovo confronto tra gli uomini di classifica nelle battute decisive della corsa. Pogacar ripartirà in maglia gialla con un vantaggio ancora solido su Evenepoel, mentre gli avversari saranno chiamati ad attaccare per provare a riaprire la lotta.